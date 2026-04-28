¿Quién es Gabriela Bernal Pfennich? La tataranieta de Porfirio Díaz que se volvió viral en redes sociales

En redes sociales surgió una ola de comentarios hacia una influencer, quien sería la tataranieta de Porfirio Díaz, llegando a desmentir muchos mitos sobre su árbol genealógico. Y si quieres saber más sobre Gabriela Bernal Pfennich, te contamos todos los detalles que se están formando alrededor de la comunicóloga.

¿Quién es Gabriela Bernal Pfennich, tataranieta de Porfirio Díaz?

Gabriela Berna Pfennich es tataranieta de Porfirio Díaz, sí, el mismísimo dictador militar que gobernó México por 30 años. Ella se volvió viral en redes sociales (sobre todo en TikTok) por su contenido enfocado al estilo de vida, diseño, arquitectura y moda.

De acuerdo con su biografía, es comunicóloga y ha trabajado en medios y entretenimiento, colaborando en proyectos de televisión y plataformas digitales. Actualmente, se desempeña como Content Manager en una empresa de medios, además de tener proyectos personales.

@gabypfennich *Última ronda* aclarando dudas sobre Porfirio Díaz Me encantaría prometerles otro video pero mi canal no se trata de Porfirio Díaz, vi el interés y por eso les dediqué estos videos, espero que les sirvieran para entender un poco más. Intentaré de vez en cuando subirles algo que pueda ser de su interés. Pero por el momento es todo. #porfiriodiaz #porfiriato #historiademexico ♬ original sound - gabypfennich

¿Por qué se volvió viral la tataranieta de Porfirio Díaz?

Justamente por eso, ella comenzó a crear contenido para su cuenta de TikTok, pues además de generar videos atractivos para su público y seguidores, algo que llamó la atención de más gente fue el mencionar que era tataranieta de Porifirio Díaz. Aclarando incluso, que su descendencia no era lo que parecía, no eran millonarios ni nada por el estilo.

Así, ella menciona y aclara en varios videos todo lo relacionado con el legado de su tatarabuelo, mencionando que ninguno de sus familiares heredó grandes fortunas, viviendo como la gente trabajadora. Aunque para muchos usuarios de internet esto solo es falsedad.