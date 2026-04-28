Pronóstico del clima 29 abril 2026: ¿A qué hora va a llover en la CDMX y Edomex?

El clima en la Ciudad de México y el Estado de México para este miércoles 29 de abril estará marcado por temperaturas elevadas y probabilidad de lluvias aisladas por la tarde, de acuerdo con reportes oficiales de la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente despejado con ambiente templado a fresco, especialmente en zonas altas del Valle de México. Sin embargo, conforme avance el día, el calor se intensificará. Las temperaturas máximas en la capital oscilarán entre los 32 y 34 grados, mientras que en el Edomex podrían alcanzar valores cercanos a los 35 grados en zonas bajas.

¿A qué hora va a llover hoy 29 de abril del 2026?

Aunque predomina una onda de calor, el pronóstico señala que existe probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde y noche, principalmente entre las 16:00 y 19:00 horas. Estas precipitaciones podrían presentarse con intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en algunas regiones.

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Las lluvias estarán asociadas a la entrada de humedad y a la inestabilidad atmosférica en el centro del país, condiciones típicas de esta temporada de transición hacia la época de lluvias.

Calor intenso y radiación alta

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el calor seguirá siendo protagonista en el Valle de México. Se prevén valores superiores a los 30 grados, con niveles de radiación UV elevados durante el mediodía, lo que obliga a tomar precauciones.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas y prever traslados por la tarde ante posibles lluvias.

El clima en la región continuará con contrastes en los próximos días, por lo que se sugiere seguir los reportes oficiales para evitar afectaciones en actividades diarias.