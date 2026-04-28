Eclipse solar 2026: cuándo será, qué es el Día del Espejo y por qué este país vivirá un fenómeno histórico

Mx - Eclipse solar 2026: cuándo será, qué es el Día del Espejo y por qué el país vivirá un fenómeno histórico / George Pachantouris

España se prepara para uno de los eventos astronómicos más esperados de la década. El próximo 12 de agosto de 2026, gran parte del país podrá observar un eclipse solar total, un fenómeno poco frecuente que no cruzaba la península ibérica con esta magnitud desde hace más de 100 años.

La expectativa no solo está en científicos y aficionados. Gobiernos regionales, operadores turísticos y miles de viajeros ya comenzaron planes para seguir el eclipse, que además será el primero de una serie de tres eventos solares consecutivos visibles desde territorio español entre 2026 y 2028.

La combinación entre rareza astronómica, visibilidad privilegiada y auge del turismo científico coloca a España como uno de los destinos más buscados para observar el cielo en los próximos años.

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Cuándo será el eclipse solar total de 2026 y qué se verá en España

El eclipse total ocurrirá el miércoles 12 de agosto de 2026 durante las últimas horas de la tarde. En ese momento, la Luna se alineará entre la Tierra y el Sol, cubriendo por completo el disco solar en varias zonas del país y provocando un oscurecimiento temporal del cielo.

Durante la totalidad podrán apreciarse efectos difíciles de ver en condiciones normales, descenso repentino de luz, cambio en la temperatura ambiente y la aparición de la corona solar. La duración exacta dependerá de la ubicación, pero en algunos puntos superará el minuto.

Al celebrarse cerca del atardecer, especialistas recomiendan buscar lugares con horizonte despejado hacia el oeste, sin edificios, montañas ni obstáculos visuales que impidan seguir el fenómeno completo.

Ciudades de España donde mejor se verá el eclipse solar 2026

Los mapas preliminares ubican la franja de mejor observación en zonas del norte y este del país. Entre las ciudades mencionadas por medios especializados destacan A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia, además de áreas elevadas cercanas a Madrid.

En regiones como la Comunidad de Madrid, autoridades locales ya difundieron estimaciones de duración. En Somosierra, por ejemplo, la fase total alcanzaría cerca de 1 minuto y 29 segundos, mientras que en Buitrago de Lozoya rondaría 1 minuto y 19 segundos.

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Qué es el Día del Espejo del eclipse solar y por qué todos hablan de eso

El llamado Día del Espejo se convirtió en tendencia porque funciona como una prueba previa al eclipse. Consiste en observar la posición del Sol meses antes, a la misma hora aproximada en que ocurrirá el evento real, para comprobar si desde un punto específico habrá buena visibilidad.

Esta práctica ayuda a decidir si una terraza, playa, mirador o montaña será realmente útil el 12 de agosto de 2026. También permite planear fotografías, rutas de viaje y tiempos de traslado sin improvisaciones.

Astrónomos aficionados y expertos consideran esta herramienta especialmente valiosa porque el eclipse sucederá con el Sol bajo en el horizonte, lo que aumenta el riesgo de perder la vista por obstáculos cercanos.

España tendrá tres eclipses seguidos entre 2026 y 2028

El eclipse total de 2026 será apenas el inicio. El 2 de agosto de 2027 llegará otro eclipse solar total visible desde España, promocionado ya en algunos sectores turísticos como uno de los más atractivos del siglo por su duración en zonas del sur.

Después, el 26 de enero de 2028, ocurrirá un eclipse solar anular. En ese caso, la Luna no cubrirá por completo al Sol y dejará visible un aro brillante alrededor, conocido popularmente como “anillo de fuego”.

La secuencia de tres eclipses en apenas tres años es extraordinaria y explica por qué España comenzó a posicionarse como capital europea del turismo astronómico.

Cómo ver el eclipse solar 2026 de forma segura

Mirar directamente al Sol sin protección puede causar daños permanentes en la vista. Por eso, organismos científicos insisten en utilizar únicamente gafas certificadas con norma ISO 12312-2.

No sirven lentes oscuros comunes, radiografías, cristales ahumados ni filtros caseros. Tampoco debe observarse con cámaras, telescopios o binoculares sin accesorios solares aprobados.

Con planificación, clima favorable y protección adecuada, el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 apunta a convertirse en una de las imágenes más recordadas de la década en Europa.