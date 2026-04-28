Detenciones de “El Jardinero” y “El Güero Conta” resultado de coordinación con EU: García Harfuch

Como un resultado de intercambio de información con Estados unidos, presumió el Gobierno Federal, las detenciones del segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Audías “N” alias “El Jardinero” y de César “N” conocido como el “Güero Conta”, operador financiero de Audías.

TE PUEDE INTERESAR: Captura de “El Jardinero” es del más alto nivel, era el segundo a bordo de “El Mencho”

¿Cómo se logró la captura de “El Jardinero”?

De acuerdo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en una operación en Nayarit, donde no hubo pérdida de vidas, aunque sí afectaciones en seis comercios y quema de seis vehículos, fue posible capturar a quien es uno de los principales objetivos de la DEA y que cuenta con orden de detención con fines de extradición al país vecino, por delitos como homicidio, tráfico de drogas, entre otros.

“Obtenía recursos ilícitos mediante narcomenudeo, comercialización ilegal de hidrocarburos, secuestro, homicidio, tráfico de armas, despojo de propiedades y extorsión. Audías ”N” mantenía control criminal sobre corredores logísticos estratégicos en el occidente y centro del país, particularmente en la zona norte de Jalisco con proyección hacia Nayarit, Sinaloa, Durango y Zacatecas, así como en rutas que alcanzaban Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta. Extendía su influencia hacia el oriente de Michoacán, colindancias con Guerrero y corredores de movilidad en Tlaxcala con conexión hacia Puebla. Desde estas regiones coordinaba esquemas de extorsión sistemática contra personas y también contra empresas de autotransporte, combustible y carga comercial que circulaban por territorios bajo influencia de su organización". — Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

El día de hoy en Zapopan, Jalisco, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional @Defensamx1 detuvieron a César Alejandro N, alias “El Güero Conta”, identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe regional del CJNG.… pic.twitter.com/ZHUC4ob22s — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 28, 2026

Explicó que la zona de influencia del grupo que dirigía Audías tras la detención de “El Mencho”, abarcaba Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y municipios de Jalisco, así mismo dijo que las cuentas relacionadas con “El Jardinero” ya se encuentran bloqueadas. Por otro lado confirmó que casi al mismo tiempo se dio la captura de Cesar “N” alias el “Güero Conta”.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Ampliar

¿Cuál era el papel de “El Güero Conta” en el CJNG?

“César ”N” era responsable del lavado de recursos provenientes de actividades ilícitas, recursos que eran utilizados para adquirir armamento, aeronaves, embarcaciones, ranchos y propiedades. Además, operaba mecanismos de lavado de dinero mediante corredores financieros familiares, socios y empresas fachada con los que ocultaba activos y recursos de procedencia ilícita, constituía redes empresariales aparentemente legales y fortalecía la capacidad logística, operativa y financiera de su organización criminal... de Nayarit y algunas policías municipales. Se reforzó la presencia coordinada en puntos estratégicos como Puerto Vallarta, el corredor limítrofe con Nayarit, así como las zonas de Magdalena y San Marcos”. — Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

La detención de “El Jardinero” estuvo a cargo de la Secretaría de Marina, su titular, Raymundo Pedro Morales, detalló que se hizo seguimiento de 19 meses con labores de inteligencia y ayuda de Estados Unidos desde 2024. Dijo que se identificó desde los lugares donde se movía hasta las personas con quienes convivía.

“La operación fue de gran escala. Se emplearon cuatro helicópteros de apoyo aéreo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas, cuatro aeronaves de ala fija, así como 120 efectivos de tropa de acción directa y 400 elementos navales en funciones de apoyo. El dispositivo de seguridad del objetivo incluía alrededor de 30 camionetas y más de 60 hombres armados. De los aspectos a destacar de esta operación quirúrgica son: el seguimiento integral comprendió 19 meses de planeamiento, 380 operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, 100 horas de ensayos helitransportados, 48 horas de seguimiento aéreo ininterrumpido”. — Raymundo Pedro Morales, titular de la Secretaría de Marina

Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina Ampliar

¿Qué impacto tienen estas capturas en la seguridad?

Ricardo Trevilla, secretario de Defensa Nacional, comentó que no se registró ningún bloqueo, tras el movimiento contra “El Jardinero” y se aplicó plan de antibloqueo reforzándose con presencia de efectivos los cuales se incrementará aún más en Jalisco, para la realización del Mundial.

“El Güero Conta compraba aeronaves, embarcaciones, inmuebles, ranchos y hacía inversiones en productoras de tequila. El cinco de julio de 2024 la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, inició una carpeta de investigación en contra de César “N”, por lo que se refiere ya en si al desarrollo de la operación. César “N”, alias el Güero Conta, empleaba tres domicilios en el municipio de Agualulco de Mercado, se llevaron a cabo trabajos de inteligencia y seguimiento técnico para conocer su patrón de comportamiento”. — Ricardo Trevilla, secretario de Defensa Nacional

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional Ampliar

Por ello explicó que César “N” aportaba al CJNG los mayores ingresos para sus actividades ilícitas. En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre estas detenciones, pero reconoció el trabajo en coordinación entre las instancias mexicanas y es que dijo no sólo es detener a un presunto delincuente mayor, sino lo que representa para la tranquilidad de la población al combatir distintos delitos.

Conferencia de prensa en la que se informó sobre las detenciones Audias "N" "El Jardinero" y César "N", "Güero Conta". Ampliar

👉 Síguenos en Google News y encuentra más información