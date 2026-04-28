Cocina del Bienestar: ¿Dónde quedan las nuevas cocinas del Gobierno que brindan servicios en Tlalnepantla?

Las nuevas Cocinas del Bienestar en Tlalnepantla ya están en funcionamiento. Ayuntamiento

Las nuevas Cocinas del Bienestar en Tlalnepantla, Estado de México, ya están en operación y se han convertido en una de las principales apuestas del gobierno municipal para apoyar a las familias con alimentos accesibles y nutritivos.

De acuerdo con información oficial del ayuntamiento, actualmente existen al menos 24 Cocinas del Bienestar distribuidas estratégicamente en distintas colonias del municipio, con el objetivo de atender a sectores vulnerables y combatir la carencia alimentaria.

¿Dónde están ubicadas las Cocinas del Bienestar?

Estas cocinas no están concentradas en un solo punto, sino que se encuentran en diversas comunidades para facilitar el acceso. Entre las zonas donde ya operan destacan:

San Buenaventura, donde recientemente se inauguró una nueva cocina equipada como comedor comunitario

Los Reyes Ixtacala, una de las primeras sedes del programa

ITTLA Poniente, que atiende a familias de varias colonias cercanas

Además, el gobierno municipal ha señalado que seguirán habilitando más espacios en colonias con alta demanda social, priorizando zonas con mayores necesidades.

¿Qué servicios ofrecen las Cocinas del Bienestar?

Las Cocinas del Bienestar brindan desayunos y comidas completas por alrededor de 15 pesos, lo que permite a las familias acceder a alimentos balanceados sin afectar su economía.

El programa funciona bajo un modelo comunitario, donde principalmente mujeres de la localidad participan en la preparación de alimentos, fortaleciendo la organización social y el tejido comunitario.

Un apoyo directo a la economía familiar

Además de garantizar alimentación, este programa busca liberar tiempo a las personas responsables del hogar, al reducir la carga de cocinar diariamente. También promueve la convivencia vecinal y el apoyo entre comunidades.

Las Cocinas del Bienestar forman parte de una estrategia local alineada con políticas sociales más amplias, enfocadas en garantizar el acceso a derechos básicos como la alimentación.

Por ahora, el programa sigue creciendo en Tlalnepantla y se perfila como un modelo que podría replicarse en otros municipios del Estado de México.