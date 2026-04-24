Trump reactiva el pelotón de fusilamiento como método de pena de muerte en Estados Unidos

Mx - Trump reactiva el pelotón de fusilamiento como método de pena de muerte / slobo

El gobierno de Donald Trump ha reactivado el pelotón de fusilamiento como método oficial dentro del sistema de ejecuciones federales en Estados Unidos. La decisión genera polémica por el regreso de un método que, al menos en occidente, había quedado rebasado, al tiempo que amplía las opciones disponibles para el gobierno federal, que ya contempla la inyección letal y otros procedimientos.

De acuerdo con un comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la medida se enmarca en una estrategia más amplia de endurecimiento del sistema penal. El objetivo declarado es asegurar que las ejecuciones puedan llevarse a cabo incluso cuando existan obstáculos legales o logísticos, como la escasez de fármacos utilizados en la inyección letal.

Argumentos del Departamento de Justicia y la expansión de métodos de ejecución

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, encabezado de forma interina por Todd Blanche, justificó la ampliación de métodos de ejecución como una respuesta a limitaciones operativas. Además del pelotón de fusilamiento, también se contemplan la electrocución y la asfixia por gas como alternativas dentro del sistema federal.

Las autoridades argumentan que la falta de acceso a medicamentos para inyección letal ha generado un cuello de botella en la aplicación de la pena capital. Bajo esta lógica, el gobierno busca evitar que las condenas queden sin ejecución por problemas de suministro o litigios relacionados con el método utilizado.

PUEDE INTERESARTE: Gobierno de Trump ofrece 10 millones de dólares por René y Alfonso Arzate, operadores del Cártel de Sinaloa

Donald Trump y el endurecimiento de la pena de muerte federal

La administración de Donald Trump ya había impulsado previamente la reactivación de las ejecuciones federales. Durante su primer mandato se retomaron después de una pausa de dos décadas, con un saldo de 13 ejecuciones realizadas mediante inyección letal.

Actualmente, el gobierno ha solicitado la pena de muerte en 44 casos federales y ha autorizado su aplicación en al menos 9 expedientes, entre ellos casos vinculados a integrantes de la organización criminal MS-13. Estas cifras reflejan una política penal más agresiva en comparación con la administración anterior.

Biden, conmutaciones de pena y el giro en la política federal

Antes del regreso de Trump al poder, la administración de Joe Biden había adoptado una postura mucho más restrictiva respecto a la pena de muerte federal. En ese periodo, se conmutaron 37 sentencias a cadena perpetua, dejando solo tres casos activos con posibilidad de ejecución.

Organizaciones de derechos humanos habían presionado durante años para reducir o eliminar la pena capital a nivel federal. El contraste entre ambas administraciones ha reabierto el debate sobre el uso de la pena de muerte y la legitimidad de distintos métodos de ejecución en Estados Unidos.

RECOMENDADO: EE.UU. alista intervención en Cuba: Pentágono define escenarios mientras sigue la guerra con Irán

La polémica en torno a la política estadounidense

El regreso del pelotón de fusilamiento no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas y éticas. La decisión del gobierno de Donald Trump activa una discusión que involucra a tribunales, legisladores y organizaciones civiles sobre el futuro de la pena de muerte en el país.

Mientras el Departamento de Justicia defiende la medida como una solución práctica ante problemas logísticos, sus críticos advierten que el uso de métodos más severos podría intensificar la controversia internacional sobre el sistema penal estadounidense.