DiDi resuelve: 42% de los usuarios de servicios financieros lo hacen para salir de la emergencia, señala estudio

Servicios financieros DiDi son utilizados por el 42% de usuarios en México para atender problemas de liquidez, según estudio con The CIU.

De acuerdo con un estudio realizado en coordinación con The CIU, el presidente del Consejo de Administración de JP Sofiexpres, Alejandro Escobedo, afirmó que Servicios financieros DiDi sí resuelven, ya que el 42% de los usuarios que utiliza o contrata los servicios financieros de DiDi lo hacen para salir de la emergencia cuando hay un problema de liquidez, lo cual desde luego es un claro ejemplo de cómo está resolviendo necesidades reales la oferta de servicios financieros digitales para usuarios que muchas veces no podían acceder a través de la banca tradicional a estos servicios.

📌 Cifras clave de DiDi Cardy DiDi Cuenta: Alejandro Escobedo Rojas, presidente del Consejo de Administración de JP Sofiexpress y director jurídico de @DiDi_Mexico.



- Se han otorgado más de 20 millones de préstamos.

- Cuentan con 2 millones de usuarios activos.

- 40 millones de… pic.twitter.com/lfaQgn95r8 — W Radio México (@WRADIOMexico) April 27, 2026

Crecimiento del uso digital en México

En entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus, Alejandro Escobedo detalló que de acuerdo con el mismo estudio, en las tendencias del sistema financiero el número total de internautas en México es de 100 millones, con una penetración de smartphones de 96%.

Y que “uno de los hallazgos más interesantes respecto a estos servicios financieros ofrecidos a través de las Súper Apps, como lo es el caso de DiDi, vemos que mientras las sucursales bancarias los clientes atienden una vez al mes en el caso de las Súper Apps hay una interacción de 20 veces al mes, lo que sin duda es significativo en términos de frecuencia y penetración de estas aplicaciones en materia de servicios financieros”.

TE PODRÍA INTERESAR: ¿Te suena el nombre de Sofipos?

Mayor penetración y diversificación

Resaltó que 8 de cada 10 encuestados conocen los servicios financieros y casi la mitad de ellos tiene ya contratado algún servicio financiero con una app en una plataforma digital.

El avance en la penetración de los servicios financieros ha sido importante para reducir también la brecha de género. Para DiDi, dijo, lo más importante es atender las necesidades de servicios específicos.

Actualmente, DiDi ha emitido 20 millones de créditos, además de las cuentas de débito que supera los 2 millones de usuarios, crédito para pago de telefonía, por lo que afirmó “la tendencia en crecimiento es positiva con la diversificación de productos para necesidades específicas”.

TE PODRÍA INTERESAR: Repartidor de aplicación recurre a un caballo para seguir trabajando en Nuevo León | VIDEO