Consorcio encabezado por Cosmocolor fabricará hasta 94 millones de credenciales de elector: INE

El costo estimado del contrato alcanza montos superiores a los 1,100 millones de pesos en su mínimo y hasta más de 1,290 millones en su máximo, según detalló la consejera Carla Humphrey.

El Instituto Nacional Electoral, INE, informó sobre la adjudicación del contrato para la producción de la Credencial para Votar durante el periodo 2026-2031 a un consorcio encabezado por Cosmocolor, en alianza con Icards Solutions y Talleres Gráficos de México, trabajarán en conjunto durante el proceso, de producción de documentos oficiales en los próximos años.

Producción y alcance del contrato

De acuerdo con el informe oficial, el contrato contempla la fabricación de entre 84.9 y 94.1 millones de credenciales, además del servicio de ensobretado para más de un millón de documentos tramitados desde el extranjero.

La decisión se tomó tras la Licitación Pública Internacional Abierta en la que participaron tres consorcios.

La propuesta ganadora obtuvo la mayor puntuación técnica y económica, superando a otras empresas del sector.

La consejera Carla Humphrey indicó que el costo estimado del contrato alcanza montos superiores a los 1,100 millones de pesos en su mínimo y hasta más de 1,290 millones en su máximo, dependiendo del volumen final de producción.

TE PODRÍA INTERESAR: INE ajusta gasto: revisará sueldos y normas rumbo al presupuesto 2027

Inicio del servicio y estándares de calidad

El servicio iniciará en junio de 2026 y tendrá una vigencia de cinco años y como parte del proceso, el INE estableció estándares técnicos y pruebas de laboratorio para garantizar la durabilidad, seguridad y calidad de las credenciales, incluyendo resistencia a químicos, flexión, calor y lectura de códigos QR. El contrato también contempla mejoras tecnológicas en los documentos.

Humphrey Jordan destacó que la credencial mantiene altos niveles de seguridad y funcionalidad, además de incorporar mejoras tecnológicas como códigos QR actualizados y posibles nuevos elementos de identificación.

Síguenos en Google News y encuentra más información