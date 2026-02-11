Beneficios INAPAM 2026: Los 10 estados con descuentos en transporte público de hasta el 50%

Aprovecha los beneficios INAPAM este año; desde la gratuidad total en la Ciudad de México hasta rebajas del 40% en el Edomex o el 15% en Michoacán. Aquí te dejamos la lista de los 10 estados con descuento en transporte público este 2026.

Si tienes tu credencial del INAPAM a la mano, este año puedes ahorrarte una buena lana en tus traslados diarios. Aunque la gratuidad es famosa en la capital, en el resto del país también hay convenios muy buenos que vale la pena aprovechar. Para que planees bien tus salidas o tus próximas vacaciones, aquí te decimos cuáles son los beneficios INAPAM y te enlistamos los 10 estados con descuento en transporte público este 2026, donde entidades como Chiapas, Puebla y el Estado de México ofrecen rebajas que van desde el 5% hasta el 50%.

¿Qué apoyos tengo con la tarjeta de INAPAM?

La tarjeta del INAPAM ofrece descuentos en todo el país que incluye:

Alimentación

Servicios legales

Salud

Pago de predial y agua

Cultura

Transporte

Los 10 estados con descuentos en transporte con tarjeta INAPAM

Los diez estados con descuentos de entre el 5% y el 50% en el transporte público son:

Ciudad de México: El acceso es GRATIS en Metro, Metrobús, RTP, Trolebús y Cablebús. En transportes concesionados, el descuento varía. Estado de México: Descuentos del 5% al 40% en diversas rutas y sistemas de transporte masivo. Chiapas y Guerrero: Descuentos de hasta el 50%. Morelos: Beneficios de entre el 25% y 50%. Puebla: Ahorros del 40% al 50%. Michoacán: Descuento del 15%. Tabasco y Veracruz: Descuento del 10% en transporte público. Querétaro: Tarifas preferenciales sujetas a sistema local.

¿Qué se necesita para sacar la tarjeta del INAPAM?

Esto es lo que necesitas para sacar la tarjeta INAPAM:

Acta de nacimiento (que sea legible). Identificación oficial vigente (INE, Pasaporte, Cédula Profesional o Cartilla Militar). CURP (impresión reciente). Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses). Dos fotografías tamaño infantil (pueden ser a color o blanco y negro, sin lentes y de frente).

TE PUEDE INTERESAR: INAPAM 2026: Éstos son todos los descuentos que se realizarán todo el año con la tarjeta