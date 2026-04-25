Ataque terrorista sacude a Colombia: atentado con explosivos deja muertos y heridos en la vía Panamericana

Un nuevo episodio de terrorismo golpeó a Colombia este 25 de abril de 2026, luego de que un artefacto explosivo fuera detonado en la vía Panamericana, a la altura del municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca. La explosión alcanzó a varios vehículos que transitaban por la zona, incluidos autobuses de pasajeros, en un tramo considerado estratégico para la movilidad nacional.

De acuerdo con información difundida por agencias internacionales y medios locales, el estallido generó una escena de devastación inmediata, automóviles destrozados, personas heridas en el asfalto y un cráter visible en la carretera. Equipos de emergencia y fuerzas de seguridad se desplegaron en minutos para atender la emergencia y asegurar el perímetro.

RECOMENDADO: Argentina declara terrorista al CJNG: qué significa para México y por qué ya genera alarma internacional

Víctimas, destrucción y cierre de la carretera

El balance preliminar confirma al menos siete personas muertas y más de 17 heridas, varias de ellas en estado crítico. La explosión impactó directamente a un autobús de transporte público, lo que elevó la gravedad del ataque al tratarse de civiles que circulaban por la zona sin ninguna protección.

Siete muertos confirmados

Más de 17 heridos, algunos graves

Vehículos destruidos por la onda explosiva

Vía Panamericana completamente bloqueada

La magnitud de los daños obligó al cierre total de la carretera, afectando uno de los corredores logísticos más importantes del país. Autoridades mantienen operativos en el área ante el temor de que existan más explosivos sin detonar.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Balacera Teotihuacán: dan de alta a seis lesionados, cinco siguen hospitalizados

Disidencias de las FARC, bajo sospecha

Las primeras líneas de investigación apuntan a las disidencias de las FARC, particularmente estructuras ligadas a Iván Mordisco, como posibles responsables del ataque. Esta región del Cauca ha sido escenario constante de disputas entre grupos armados ilegales que buscan el control territorial.

El atentado refuerza la preocupación por el repunte de la violencia en el suroeste colombiano, donde la población civil sigue siendo la más afectada. El gobierno condenó el ataque terrorista y anunció acciones para ubicar a los responsables, mientras crece la presión por reforzar la seguridad en zonas de alta conflictividad.

El presidente Gustavo Petro hizo un pronunciamiento en X, antes Twitter.