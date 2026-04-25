Activan Operativo Estadio Seguro para el América vs Atlas en el Estadio Banorte

Con un despliegue de 2 mil 500 elementos, la SSC resguarda el Estadio Banorte para el partido América contra Atlas a iniciar a las 21:00 horas.

Como parte del operativo “Estadio Seguro”, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, desplegará más de 2 mil 500 policías en las inmediaciones y al interior del Estadio Banorte, ubicado en la calzada De Tlalpan, de la colonia Santa Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán, donde se enfrentarán los equipos de futbol soccer América y Atlas.

Para esta actividad deportiva que iniciará a las 21:00 horas de este sábado 25 de abril, serán desplegados mil 556 uniformados, apoyados con 49 vehículos oficiales, cuatro motopatrullas, cuatro grúas, una ambulancia y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que serán los encargados de resguardar el evento hasta el desfogue total de los aficionados.

Todo listo para el partido América vs Atlas en el Estadio Banorte ⚽🔥

Consulta horarios, accesos, boletos y recomendaciones para que tu experiencia sea más ágil.#EstadioBanorte #AméricaVsAtlas #InformaciónImportante #DíaDePartido #CDMX pic.twitter.com/ZWAQaVNKiV — Estadio Banorte (@EstadioBanorte) April 25, 2026

La Policía Auxiliar (PA) desplegará un total de mil oficiales, apoyados de 16 unidades, para la vigilancia de entradas, salidas, pasillos, zona de gradas y a nivel de cancha, para que las acciones se realicen sin contratiempos y evitar el ingreso de artículos no permitidos.

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El personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial mantendrá recorridos de seguridad en las inmediaciones del estadio con el fin de prevenir la reventa de entradas, y realizará labores de seguridad con el apoyo de un dron de la Unidad Águila.

Por su parte, oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizarán labores de vialidad para garantizar la movilidad de los automovilistas y las demás personas que transiten por las inmediaciones del inmueble deportivo.

⚠️ Aviso importante

Para el partido América vs Atlas del 25 de abril 2026 el Estadio Banorte no contará con estacionamiento habilitado.

Te recomendamos planear tu llegada con anticipación y utilizar alternativas de movilidad.#EstadioBanorte #PlaneaTuLlegada pic.twitter.com/Ejl87VxHqK — Estadio Banorte (@EstadioBanorte) April 25, 2026

Recomendaciones para asistentes al partido

A fin de evitar riesgos entre el público asistente, la SSC realiza las siguientes recomendaciones:

Usa ropa y calzado cómodos.

Ubica las salidas o rutas de emergencia.

Respeta las señalizaciones del lugar y al personal de seguridad.

Evita llevar cinturón, mochila, objetos de vidrio y punzocortantes.

Acuerda con tus amigos o familiares un punto de reunión.

No subas a bardas, marquesinas, barandales o templetes.

En caso de que haya condiciones de riesgo o inseguras, retírate del lugar.

Si presencias o eres víctima de un delito, acude con la o el oficial más cercano.

Evita aglomeraciones y desaloja el inmueble de forma ordenada.

Verifica que cuentes con todas tus pertenencias.

Recuerda que a través de la aplicación “Mi Policía” puedes ponerte en contacto con las autoridades ante cualquier inconveniente de seguridad.

Para más información del evento, alternativas viales o solicitudes de auxilio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana pone a disposición de la ciudadanía las cuentas de redes sociales @SSC_CDMX, @OVIALCDMX y @UCS_GCDMX.