Cuenta regresiva: Faltan 50 días para el debut de la Selección de México en el Mundial 2026 / NurPhoto

A 50 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la expectativa crece en tres países que harán historia como anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. El torneo comenzará el 11 de junio en el emblemático Estadio Azteca, con el partido inaugural entre la Selección de México y Sudáfrica.

Mundial México / NurPhoto Ampliar

Será una edición inédita: por primera vez participarán 48 selecciones y se disputarán 104 partidos, ampliando el formato competitivo. Clasificarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros lugares, lo que promete una fase inicial más intensa y abierta.

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La Selección de Argentina llegará como vigente campeona, mientras que México buscará romper la barrera de los Octavos de Final y alcanzar los Cuartos, instancia que no pisa desde 1986, cuando también fue sede.

En territorio mexicano se jugarán 13 encuentros: cinco en Ciudad de México, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey, consolidando al país como uno de los escenarios clave de una Copa del Mundo que apunta a ser histórica.