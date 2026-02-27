Gobierno de Trump ofrece 10 millones de dólares por René y Alfonso Arzate, operadores del Cártel de Sinaloa

La Administración Trump ofrece hasta 10 millones de dólares por René “La Rana” y Alfonso “Aquiles” Arzate, señalados como operadores del Cártel de Sinaloa en Tijuana, Baja California.

Una recompensa de hasta 10 millones de dólares fue anunciada por el Gobierno de Donald Trump para capturar a dos de los operadores más conocidos del Cártel de Sinaloa; René “La Rana” Arzate y Alfonso “Aquiles” Arzate, señalados como jefes de plaza en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), los hermanos Arzate García han controlado de manera conjunta la plaza de Tijuana durante los últimos 15 años mediante alianzas estratégicas y presuntos actos de corrupción política y policial. Además, sostiene que ambos mantienen el dominio del corredor de tráfico, lo que ha permitido sostener las operaciones del cártel, incluido el envío de fentanilo hacia Estados Unidos.

En 2014, fueron acusados en la Corte del Distrito Sur de California por delitos relacionados con narcotráfico y, desde entonces, se encuentran prófugos, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. Posteriormente, el 9 de agosto de 2023, fueron incluidos en una designación de sanciones contra personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito internacional de drogas.

“La Rana” enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para el tráfico internacional de drogas y lavado de dinero. Su hermano, Alfonso “Aquiles” Arzate, está acusado de conspiración para distribuir metanfetamina y marihuana.

El anuncio de la recompensa se da a menos de una semana de un operativo en Tapalpa, Jalisco, que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del cártel rival.