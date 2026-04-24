Reafirmamos el compromiso de construir un México más justo, donde la infraestructura no sea un privilegio sino un derecho de todos: Jesús Esteva Medina

El titular de la SICT acudió a la inauguración del Teleférico de Uruapan, en representación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo

Al acudir en representación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la inauguración del Teleférico de Uruapan, Michoacán, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, reafirmó el compromiso del Gobierno de México de “seguir construyendo un México más justo, más incluyente, más humano. Un México donde la infraestructura no sea un privilegio de unos cuantos, sino un derecho de todos”.

Señaló que el teleférico no es únicamente una solución de transporte eficiente y sustentable, sino también un acto de justicia para los usuarios que merecen infraestructura de calidad, porque donde hay bienestar hay desarrollo con justicia y bases sólidas para la paz duradera.

El titular de la SICT, dijo, que hoy el Gobierno de México entiende que la justicia social no es un discurso, sino una práctica, la reducción de desigualdades no es una aspiración lejana, sino la tarea cotidiana y la movilidad no es un lujo, sino un derecho.

“La puesta en marcha del Teleférico de Uruapan no es sólo la activación de un sistema de transporte, es el cambio en la calidad de vida para miles de familias. Es una obra que conecta puntos en territorio, pero sobre todo conecta vidas, acerca derechos y reduce distancias que durante años fueron sinónimo de desigualdad”, precisó.

Añadió que, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, este medio de transporte simboliza una convicción profunda, que la paz no se construye únicamente con ausencia de conflicto, sino con presencia de bienestar. Es por ello que “la justicia no se decreta, se materializa en obras que transforman la vida cotidiana de la gente”.

Ampliar

Esteva Medina señaló que el Teleférico de Uruapan es reflejo de la visión de la Cuarta Transformación “hoy estamos viviendo una transformación profunda, la Cuarta Transformación que ha puesto en el centro de la vida pública la justicia social, la igualdad de oportunidades y el bienestar de todos, especialmente de quienes históricamente han sido olvidados”.

En su oportunidad, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, explicó que la idea de construir el teleférico surgió en agosto de 2021, cuando fue invitado por la Presidenta Claudia Sheinbaum —entonces Jefa de Gobierno de la Ciudad de México— a inaugurar el Cablebús de Iztapalapa.

Señaló que la obra representó una inversión de 3 mil millones de pesos (mdp), sin deuda pública, cuenta con ocho kilómetros de longitud y beneficiará a la población reduciendo sus traslados a 27 minutos.

Dijo que será un impulso a la economía de Uruapan, porque regresará el turismo a este municipio.

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, agradeció a las autoridades federales y estatales. Asimismo, reconoció que el sistema Cablebús beneficiará con tiempos menores de traslado a los ciudadanos del oriente y poniente.

En el evento, estuvieron presentes la embajadora de Austria en México, Elisabeth Kehrer; la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza y la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán, Gladyz Butanda Macías, entre otras autoridades.