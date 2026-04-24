¿Qué le contestó Sheinbaum sobre corrupción al embajador de EU?

Luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtiera que para que la inversión prospere, el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción, la presidenta Claudia Sheinbaum le contestó que también es importante que haya un ambiente así para las empresas en territorio estadounidense.

¿Qué respondió México sobre la inversión México?

En ese sentido, la presidenta se refirió a la renegociación del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), en la cual México plantea la necesidad de preservar el acuerdo con Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, destacó que si el país vecino considera que ahora las negociaciones serán bilaterales, corresponde al gobierno estadounidense explicar sus razones y determinar lo procedente, ya que México negociará buscando las mejores condiciones para el país.

“Nosotros lo que tenemos es una relación con EU y particularmente la secretaría de Economía, enriquecida con otros compañeros que participan en el grupo de trabajo de la revisión del tratado, encabezados por el secretario Marcelo Ebrard, están trabajando, para tener las mejores condiciones para México”. — Explicó

¿Qué dijo Ronald Johnson sobre la inversión en México?

Las declaraciones del embajador se dieron durante la colocación de la primera piedra de una planta de la empresa estadounidense Pacífico Mexinol, proyecto relacionado con producción industrial en Topolobampo, Sinaloa.

Sin embargo, el evento tuvo que trasladarse a un hotel en Los Mochis debido a protestas de integrantes del pueblo mayo yoreme, quienes acusaron que la obra avanzaría sin una consulta pública adecuada.

Ahí Johnson habló sobre las condiciones que, desde su perspectiva, requieren las empresas para invertir.

Sharing with you all the remarks I just delivered in Sinaloa.https://t.co/03sllImJLy pic.twitter.com/EI566b6jSY — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 23, 2026

¿Cómo influye la certeza jurídica en las inversiones?

El embajador también comparó la inversión con el flujo del agua para explicar cómo reaccionan las empresas ante escenarios de incertidumbre.