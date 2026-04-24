Proponen sanciones millonarias a aerolíneas por sobreventa de vuelos en México / Yasser Chalid

El diputado federal Eduardo Gaona presentó una iniciativa para cambiar la Ley de Aviación Civil para evitar la sobreventa de vuelos en el transporte aéreo.

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¿Por qué se busca frenar la sobreventa de vuelos?

Explicó que la demanda de vuelos ha derivado en una sobreventa de boletos como parte de una estrategia para asegurar que los vuelos vayan llenos; sin embargo, cuando todos los pasajeros llegan para abordar, se generan problemas importantes.

Y es que, por la sobreventa, algunos pasajeros no logran abordar, a pesar de haber pagado su boleto, lo que le provoca al consumidor retrasos y problemas personales o laborales.

El legislador del partido Movimiento Ciudadano consideró que para evitar esta práctica, deben aplicarse sanciones económicas a los concesionarios o permisionarios de las líneas aéreas que pueden ir de mil a tres mil Unidades de Medida y Actualización como multa.

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¿Qué sanciones contempla la iniciativa?

Su propuesta de ley contempla también multas de entre dos mil y cuatro mil Unidades de Medida y Actualización a los concesionarios o permisionarios que elijan de manera arbitraria a los pasajeros para negarles el embarque sin su consentimiento o previo aviso.

El diputado Eduardo Gaona señaló que su iniciativa tiene como finalidad proteger los derechos de los usuarios de transporte aéreo, restringir los abusos de las aerolíneas y mejorar el servicio, para tener las mejores prácticas tal y como ocurre a nivel internacional.

Y puso como ejemplo que , en Canadá la regulación protege al consumidor mediante compensaciones que pueden ir desde los 900 hasta los 2 mil 400 dólares canadienses, dependiendo del tiempo de retraso.

En Estados Unidos, el Departamento de Transporte establece que cuando un pasajero es afectado, la aerolínea debe compensarlo con hasta el 200 por ciento del valor del boleto si el retraso es moderado, o hasta el 400 por ciento del valor del boleto con un límite aproximado a los mil 500 dólares.

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