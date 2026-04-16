¿El fin de Magnicharters? Dueños desaparecen tras dejar deuda millonaria y pasajeros varados

La crisis de la aerolínea Magnicharters se agravó luego de que sus dueños y representantes legales no han sido localizados por autoridades federales, en medio de una deuda superior a los 150 millones de pesos.

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¿Qué provocó la suspensión de vuelos?

La situación se detonó tras la suspensión repentina de vuelos el pasado fin de semana, lo que dejó a decenas de pasajeros sin alternativas de traslado y generó afectaciones también a agencias de viaje con las que la empresa mantenía operaciones.

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¿Qué medidas tomaron las autoridades?

Ante este escenario, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes determinó suspender de manera temporal el certificado de operador aéreo de la compañía, mientras se revisa el cumplimiento de sus obligaciones legales y financieras.

Las autoridades advirtieron que, en caso de no responder a los requerimientos, la aerolínea podría perder definitivamente su permiso para operar en el país.

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¿Enfrenta la aerolínea un proceso de quiebra?

En paralelo, reportes del sector aeronáutico señalan que la empresa enfrenta un proceso de quiebra, lo que complica aún más la posibilidad de reanudar operaciones en el corto plazo.

A través de un posicionamiento, la aerolínea reconoció la situación y aseguró que trabaja para atenderla, al tiempo que lamentó las afectaciones a sus clientes, luego de más de tres décadas de servicio en el mercado.

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