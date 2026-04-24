Pronóstico del clima en CDMX y Edomex para este fin de semana del 25 al 26 de abril: calor y lluvia

El clima en la Ciudad de México y el Estado de México tendrá un contraste marcado este fin de semana del 25 al 26 de abril de 2026, con ambiente cálido durante el día y lluvias por la tarde, de acuerdo con pronósticos oficiales.

La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional prevén para el Valle de México temperaturas máximas de entre 24 y 26 grados en la capital, mientras que las mínimas oscilarán entre 12 y 14 grados, lo que mantendrá mañanas frescas y tardes más calurosas.

Debido a #CondicionesMeteorológicasAdversas continuará la #OlaDeCalor en la mayor parte de México, consulta el video para más detalles. ⬇️ pic.twitter.com/QKSEr5qezE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 24, 2026

Clima para el Valle de México este fin de semana

Durante ambos días, se espera cielo medio nublado a nublado con incremento de nubosidad hacia la tarde, lo que favorecerá la presencia de lluvias e intervalos de chubascos tanto en la CDMX como en municipios del Edomex. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas e incluso caída de granizo en algunas zonas.

El patrón climático responde a la entrada de humedad y a la formación de canales de baja presión en el centro del país, lo que ha generado condiciones inestables en los últimos días. Autoridades advierten que este escenario se mantendrá durante el fin de semana, por lo que recomiendan tomar precauciones.

Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en regiones del centro de #México, así como en zonas del #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/JhRyBxALM4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 24, 2026

Días nublados en el Valle de México

En el Estado de México, las temperaturas serán ligeramente más bajas en zonas altas, pero con condiciones similares: ambiente templado a cálido por la tarde y lluvias que podrían intensificarse hacia la noche, especialmente en regiones montañosas.

Este tipo de clima es típico de la temporada de transición hacia las lluvias, donde el calor se combina con tormentas vespertinas. Por ello, se recomienda a la población salir con paraguas, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse informada a través de los reportes oficiales.

El fin de semana estará marcado por el “calor con lluvia”, un escenario que seguirá predominando en el centro del país en los próximos días.