Gobierno de la CDMX lanza “Nahui”: Un espacio estratégico para la venta, financiamiento y distribución de cine

Con el objetivo de crear más de 140 mil empleos en la capital del país y generar una derrama económica de 24 mil millones de pesos anuales, el Gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio para la realización de un "mercado de cine", un espacio donde se puedan encontrar productores, distribuidores, creadores y todos los interesados en este arte.

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¿Cómo funcionará el mercado de cine en CDMX?

En esta convención, los productores y cineastas podrán ofertar sus guiones, los distribuidores comprar las películas, los directores o realizadores contratar servicios, los estudios de filmación y , los empresarios “financiar proyectos a través de nuevos incentivos fiscales” .

El gobierno, dijo la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, “creará las condiciones para que la oferta y la demanda se encuentren de manera sostenible”.

“Allí se van a presentar diversos proyectos de cine, contaremos con la participación como ya se menciona acá de distintos compradores internacionales de cine con distribuidores, con plataformas y también con fondos. Así que Nahui busca hacer ese gran espacio estratégico de intercambio para el impulso de proyectos audiovisuales en nuestra ciudad”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

En Vivo | Acompáñame a la Firma del Convenio Nahui. https://t.co/QOujHxcgZX — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 24, 2026

¿Qué impacto tendrá en la industria cinematográfica?

Afirmó que la Ciudad de México tiene todo para el cine, “concentra talento, infraestructura, conectividad, instituciones públicas, servicios audiovisuales”.

La mandataria afirmó que acudirán a este “mercado”, sin confirmar nombres, “distintos compradores internacionales de cine, con distribuidores con plataformas y también con fondos”.

📜 Con la firma del Convenio Nahui, el Mercado Internacional de Cine reunirá del 12 al 15 de octubre a compradores, distribuidores y plataformas. 🎥 Todo esto para fortalecer la industria cinematográfica y abrir más oportunidades para el talento creativo. 🏙️🎬 pic.twitter.com/oq8p4wBaKt — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) April 24, 2026

Frente a actrices, productores y guionistas reunidos en la sede del gobierno, recodó que recientemente se modificó la ley para dar estímulos fiscales a aquellos que participan en esta industria.

Las sedes de esta reunión serán el Centro Nacional de las Artes, la Cineteca Nacional de las Artes, los estudios Churubusco Azteca y las llamadas UTOPIAS.

Firma del Convenio Nahui Ampliar

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