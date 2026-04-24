Estas son las ciudades de México donde más se siente inseguridad en 2026, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

La percepción de inseguridad en México sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, más del 60% de los mexicanos considera inseguro vivir en su ciudad, una cifra que refleja la persistencia del problema a nivel nacional.

Los resultados más recientes, correspondientes al cierre de 2025 y vigentes en este 2026, muestran que varias ciudades concentran los niveles más altos de percepción de inseguridad. Entre ellas destacan:

Uruapan, Michoacán, donde casi 9 de cada 10 habitantes se sienten inseguros

Culiacán

Sinaloa

Ciudad Obregón

Sonora

Ecatepec

Estado de México

Irapuato

Guanajuato

Estas cifras no necesariamente reflejan el número de delitos cometidos, sino la percepción ciudadana sobre el entorno, lo que incluye factores como violencia, presencia del crimen organizado y experiencias personales. Especialistas advierten que este indicador es clave para entender la calidad de vida en las ciudades y la confianza en las autoridades.

Zonas mexicanas más seguras según la ENSU

En contraste, la ENSU también identifica zonas donde la población se siente más segura.

San Pedro Garza García, en Nuevo León

La alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México

Piedras Negras

Los Mochis

San Nicolás de los Garza

Otro dato relevante es que las mujeres reportan mayores niveles de inseguridad que los hombres, especialmente en espacios públicos como cajeros automáticos, transporte y calles.

Aunque las autoridades han reportado avances en la reducción de ciertos delitos, la percepción de inseguridad sigue siendo alta en gran parte del país. Este contraste evidencia que, más allá de las cifras oficiales, la sensación de riesgo continúa marcando la vida cotidiana de millones de personas en México.