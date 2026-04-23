Detienen a mujer estadounidense con lanzacohetes y rifles que buscaba cruzar a México

En un cruce fronterizo de alta vigilancia, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detectaron un vehículo que intentaba pasar desapercibido por Nogales, Arizona, hacia México. La revisión terminó en un decomiso de armas de alto impacto.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, al volante iba una mujer de origen estadounidense que viajaba acompañada de tres menores de edad. Su intención era cruzar el cargamento por el paso que conecta Nogales, Arizona, con Heroica Ciudad de Nogales, Sonora.

Dentro del vehículo, las autoridades encontraron rifles y al menos un lanzacohetes. El hallazgo elevó la gravedad del caso. Se trata de armamento poco habitual en aseguramientos rutinarios, pero frecuente en circuitos vinculados al crimen organizado.

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Una mujer estadounidense detenida con armas con menores de edad a punto de cruzar a México

La persona detenida es una mujer de nacionalidad estadounidense, quien fue arrestada por cargos relacionados con contrabando. Un elemento que llamó la atención de las autoridades es que viajaba acompañada de tres menores de edad al momento del intento de cruce.

Los menores no fueron detenidos y quedaron bajo resguardo de familiares, mientras que la conductora enfrenta un proceso legal en Estados Unidos. El caso abre cuestionamientos sobre el uso de acompañantes como posible estrategia para evadir revisiones más estrictas.

Así operan las redes de tráfico de armas de EE UU a México

De acuerdo con la información, el traslado del armamento se realizaba en un vehículo particular, una modalidad que se repite con frecuencia en este tipo de operaciones. Las autoridades detectaron el cargamento durante una inspección, lo que evitó que las armas cruzaran hacia territorio mexicano a través de un puerto fronterizo formal.

Este tipo de estrategia evidencia cómo el tráfico de armas no siempre depende de rutas clandestinas. Por el contrario, muchas redes aprovechan cruces legales y perfiles aparentemente normales para mover cargamentos, reduciendo sospechas y aumentando sus probabilidades de éxito.

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