Brugada inaugura Zocalito de las Infancias con 100 actividades

La jefa de Gobierno, Clara Brugada inauguró el llamado “Zocalito de las infancias”, en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, donde habrá alrededor de 100 diferentes actividades para el disfrute de niños y niñas.

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¿Qué actividades habrá en el Zócalo para niños?

Los menores podrán disfrutar de actividades lúdicas, recreativas, científicas, culturales y deportivas, entre otras.

El Zocalito de las Infancias es un espacio único de encuentro familiar con más de 100 actividades diseñadas para su desarrollo. Desde talleres y pista de hielo sustentable hasta una experiencia inmersiva con dinosaurios del Museo de Historia Natural.



Estamos invirtiendo en el… pic.twitter.com/EzjAL14ViW — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 24, 2026

Este fin de semana, de 10:00 a 19:00 horas, nuestro emblemático Zócalo se transforma en un jardín gigante de juegos y cultura donde el derecho a la alegría es para todas y todos. Ven con toda la familia a disfrutar de más de 100 actividades gratuitas, desde asombrarse con… pic.twitter.com/Jj0ignqzWr — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 25, 2026

Estas actividades, que se dan en el marco del Día del Niño se llevaran a cabo este viernes, sábado y domingo para culminar con un magno concierto -el jueves 30- con la afamada serie de televisión chilena llamada “31 minutos”, en el propio Zócalo a las 7 de la noche.

Se espera que “31 Minutos” interpreten sus éxitos, como “Mi muñeca me habló”, “Mi mamá me teje todo” y “Señora devuélvame la pelota”, entre otros.

✨ ¡Gran cierre para celebrar a las infancias!



Este 30 de abril, el corazón de la ciudad se llena de música con el concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México 🎶



Un show muy especial lleno de humor, imaginación y personajes que ya son parte de nuestra… pic.twitter.com/0iveOMPl94 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) April 14, 2026

¿Qué instituciones participan en el evento?

En la plaza, todas y cada una de las secretarias e instituciones del gobierno capitalino, colocaron un stand en el que harán partícipes a los niños y las niñas de las actividades que realizan.

Brugada inaugura Zocalito de las infancias Ampliar

Por ejemplo, el jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, el primer superintendente Juan Manuel Pérez Cova, indicó que los niños van a poder apagar fuego.

“Todos van a poder ser bomberos y bomberas, tres días van a jugar a apagar fuego, a usar carros de bomberos, a correr y cargar mangueras como los bomberos. Tres días de intensidad pero van a poder apagar fuego y van a poder practicar lo que van a hacer en su casa”. — Juan Manuel Pérez Cova, jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos

✨ ¡El #ZocalitoDeLasInfancias regresó a la #CapitalDeLaTransformación del 24 al 26 de abril! 🎪



Un espacio lleno de talleres creativos, experiencias inmersivas, una pista de hielo, actividades deportivas y mucho más, todo ello sin ningún costo. 📚🍭



¡Te esperamos! 🤩 pic.twitter.com/5qcGRQdikt — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) April 24, 2026

¿Qué tipo de juguetes se entregarán?

La secretaria de Desarrollo Económico, Manuela Zabalza, informó que todos los juguetes que se van a estar regalando en el festival son hechos en México, apoyando la industria y la artesanía nacional.

En Vivo | Acompáñame al Zocalito de las infancias. https://t.co/B9DktJqNJN — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 24, 2026

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