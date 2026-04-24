Brugada inaugura Zocalito de las Infancias con 100 actividades
El Zocalito de las Infancias ofrecerá más de 100 actividades gratuitas del 26 al 30 de abril
La jefa de Gobierno, Clara Brugada inauguró el llamado “Zocalito de las infancias”, en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, donde habrá alrededor de 100 diferentes actividades para el disfrute de niños y niñas.
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¿Qué actividades habrá en el Zócalo para niños?
Los menores podrán disfrutar de actividades lúdicas, recreativas, científicas, culturales y deportivas, entre otras.
Estas actividades, que se dan en el marco del Día del Niño se llevaran a cabo este viernes, sábado y domingo para culminar con un magno concierto -el jueves 30- con la afamada serie de televisión chilena llamada “31 minutos”, en el propio Zócalo a las 7 de la noche.
Se espera que “31 Minutos” interpreten sus éxitos, como “Mi muñeca me habló”, “Mi mamá me teje todo” y “Señora devuélvame la pelota”, entre otros.
¿Qué instituciones participan en el evento?
En la plaza, todas y cada una de las secretarias e instituciones del gobierno capitalino, colocaron un stand en el que harán partícipes a los niños y las niñas de las actividades que realizan.
Por ejemplo, el jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, el primer superintendente Juan Manuel Pérez Cova, indicó que los niños van a poder apagar fuego.
“Todos van a poder ser bomberos y bomberas, tres días van a jugar a apagar fuego, a usar carros de bomberos, a correr y cargar mangueras como los bomberos. Tres días de intensidad pero van a poder apagar fuego y van a poder practicar lo que van a hacer en su casa”.— Juan Manuel Pérez Cova, jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos
¿Qué tipo de juguetes se entregarán?
La secretaria de Desarrollo Económico, Manuela Zabalza, informó que todos los juguetes que se van a estar regalando en el festival son hechos en México, apoyando la industria y la artesanía nacional.