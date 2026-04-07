Harry Styles: ¿Por qué su versión de Everybody Wants To Rule The World es mejor que la original?

La presentación de Harry Styles en el Live Lounge de BBC Radio 1 volvió a viralizarse en 2026 gracias a su interpretación de Everybody Wants To Rule The World, el clásico de Tears for Fears.

Aunque la versión original es icónica, muchos fans aseguran que el cover del ex One Direction logra algo distinto: emocionar de una manera más íntima y moderna.

Aquí te explicamos por qué esta versión está conquistando a nuevas generaciones.

1. Una interpretación más emocional

A diferencia del tono optimista de la versión original, Harry Styles apuesta por una interpretación más suave y nostálgica.

Su voz le da un matiz melancólico que transforma la canción en una experiencia más personal, conectando directamente con el público.

2. Un sonido minimalista que resalta la letra

El arreglo musical del Live Lounge es más simple: menos sintetizadores, más instrumentos orgánicos.

Esto permite que la letra cobre mayor protagonismo, haciendo que el mensaje sobre poder, control y sociedad se perciba más actual que nunca.

3. Una versión adaptada a una nueva generación

El cover no intenta copiar, sino reinterpretar.

Harry Styles logra que una canción de los años 80 suene completamente vigente, acercándola a audiencias jóvenes que quizá no conocían el original.

Además, su estilo escénico y vocal aporta frescura sin perder la esencia del tema.

La versión de Harry Styles no reemplaza al original, pero sí demuestra cómo un buen cover puede darle nueva vida a una canción histórica. En redes sociales, muchos coinciden en lo mismo: no es que sea mejor, es que se siente diferente.

Y en la música, eso a veces lo cambia todo.