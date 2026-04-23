Trump se enoja con Irán y ordena disparar contra cualquier buque que coloque minas en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a la Marina estadounidense dispara con fuerza letal contra cualquier embarcación que intente colocar minas en el estratégico estrecho de Ormuz.

La instrucción es clara: atacar sin dudar a barcos sospechosos de bloquear una de las rutas energéticas más importantes del mundo. El estrecho de Ormuz es clave para el comercio global, ya que por ahí transita cerca del 20% del petróleo que se mueve a nivel internacional.

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Trump ordena atacar en plena tregua

La orden se da en medio de una frágil tregua entre Estados Unidos e Irán, que buscaba abrir espacio para negociaciones de paz. Sin embargo, el anuncio de Trump refleja un endurecimiento de la postura estadounidense.

De acuerdo con reportes recientes, el gobierno estadounidense también intensificó las operaciones para limpiar minas en la zona, aumentando la presencia naval y las maniobras militares en el Golfo Pérsico.

Este movimiento ocurre tras acusaciones de que fuerzas vinculadas a Irán han intentado obstaculizar el tránsito marítimo mediante el uso de minas y pequeñas embarcaciones rápidas.

¿Por qué importa el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo y es considerado un punto estratégico para el suministro energético global. Cualquier interrupción en esta zona impacta directamente en los precios del petróleo y en la estabilidad económica internacional.

De hecho, tras las amenazas recientes, los mercados reaccionaron con alzas en el precio del crudo, reflejando la preocupación por una posible escalada del conflicto.

Especialistas advierten que este tipo de decisiones aumenta el riesgo de confrontación directa entre Estados Unidos e Irán.

Aunque el alto el fuego sigue vigente, la falta de acuerdos concretos y el endurecimiento del discurso militar podrían complicar las negociaciones.