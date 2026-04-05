El Tren Suburbano subió su tarifa este abril 2026: estos son los nuevos precios para un viaje corto o largo

El Tren Suburbano, uno de los sistemas de transporte más utilizados entre la Ciudad de México y el Estado de México, confirmó un ajuste en sus tarifas que impacta directamente a miles de usuarios en este abril de 2026.

De acuerdo con información oficial difundida por el concesionario y avalada por autoridades ferroviarias, el incremento responde a la actualización de costos operativos y al esquema tarifario vigente en el servicio.

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¿Cuáles son los nuevos precios del Tren Suburbano?

A partir de la actualización más reciente, los costos quedan de la siguiente forma:

Viaje corto (0 a 12.89 km): 11 pesos

Viaje largo (12.9 a 25.6 km): 25.50 pesos

Tarjeta de acceso: 18 pesos

Este ajuste representa un aumento de 50 centavos en trayectos cortos y de 1 peso en recorridos largos, en comparación con tarifas anteriores.

¿Cuándo entra en vigor el aumento?

El incremento comenzó a aplicarse desde este domingo 5 de abril y se mantiene vigente durante 2026 como parte del esquema autorizado para este sistema de transporte.

Las autoridades recordaron que el pago se realiza mediante la tarjeta electrónica del Suburbano, la cual es obligatoria para ingresar a las estaciones.

¿Por qué sube la tarifa?

El Tren Suburbano explicó que estos ajustes forman parte de un modelo tarifario ligado a costos de operación, mantenimiento e inversión en infraestructura.

Además, este sistema es considerado uno de los más importantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, al conectar puntos clave como Buenavista y Cuautitlán, con alta demanda diaria de usuarios.

Las autoridades recomiendan a los pasajeros recargar su tarjeta con anticipación y mantenerse informados sobre cualquier cambio en tarifas o servicios.