¿Quién es Roberto Lazzeri, el posible embajador de México en EU?

Aunque afirmó que se espera la respuesta de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum, informó que ya propuso a Roberto Lazzeri, actual director general de Nacional Financiera (Nafin) y de la Banca Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), como embajador México en Estados Unidos en sustitución de Esteban Moctezuma.

¿Quién es Roberto Lazzeri?

Desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria, destacó la experiencia de Lazzeri en la hacienda pública y su relación con autoridades estadounidenses.

“Que estamos proponiendo a Roberto Lazzeri para, o la serie. ¿Cómo se dice? La serie o la serie, la serie, como embajador en Estados Unidos. Tiene que seguir todo un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público. Apenas se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si Estados Unidos aceptan este proceso. Roberto, él trabajó mucho tiempo en hacienda con Rogelio Ramírez de la O. Tiene una muy buena relación con todo el gobierno de México y también con las contrapartes en Estados Unidos”. — Dijo la Presidenta

Roberto Lazzeri Montaño es economista por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y a lo largo de su trayectoria ocupò diversos cargos en el sector financiero, tanto público como privado.

En 2005, entró a la entonces Secretaría de Finanzas, administrando el portafolio de deuda pública local de la Ciudad de México.

Cuatro años más tarde, en 2009, fue nombrado gerente de estructuración de financiamiento en el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras); ahí se especializó en estructuración y financiamiento de deuda subnacional.

En agosto de 2025 asumió la Dirección General de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

Recientemente, el 14 de abril de 2026, fue designado como vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) para el periodo 2025–2027.

¿Qué pasará con el actual embajador?

Durante la mañanera, Sheinbaum Pardo comentó que Esteban Moctezuma continuará trabajando para el gobierno federal, por ahora dijo, lo hace en temas de transporte y la apertura de la frontera para el ganado.

“Él nos está ayudando con temas de transporte, que esperemos que ya podamos llegar a un acuerdo pronto. El tema del gusano barrenador también, que la apertura de la frontera para el ganado, y otros temas que nos ha ayudado mucho Esteban. Tengo la mejor consideración de él, y le estamos proponiendo otro espacio, que ya lo diré en su momento. ¿En el exterior o dentro del territorio? Bueno, en su gabinete, directamente. Lo voy a mencionar en su momento, pero es parte, pues, de del equipo de gobierno que te”. — Explicò

¿Cuál ha sido su participación reciente?

El pasado lunes la Jefa del Ejecutivo Federal, anunció la participación de Roberto Lazzeri, en la reunión con Jamieson Greer, representante comercial del gobierno del presidente, Donald Trump donde también estuvo presente, Marcelo Ebrard, secretario de Economía. También acudió en 2025, en las conversaciones con Estados Unidos después de que el Departamento del Tesoro señaló a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero a cárteles del narcotráfico.