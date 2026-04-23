Estos son los libros que marcan tendencia en México en 2026 en el marco del Día del Libro

Mx - Estos son los libros más leídos en México en lo que va del 2026

En México, los hábitos de lectura siguen mostrando una baja, sin embargo, hay ciertos libros que muestran qué género es el favorito de los mexicanos. Así que para celebrar el día del libro, hay investigaciones que muestran además de cuántos libros se leen en promedio al año, los temas que pueden marcar a sus lectores y lectoras.

Por lo que si quieres saber qué están leyendo los mexicanos, te dejamos una guía completa para que no te pierdas ningún detalle sobre este tema.

Top 5 libros más leídos en México 2026

Entre historias que enganchan con facilidad y libros que invitan a reflexionar, los lectores en México están apostando por títulos que no solo entretienen, sino que también dejan algo más en su vida personal. Desde thrillers intensos hasta guías para mejorar la vida diaria, estas lecturas a continuación están marcando tendencia.

‘El último secreto’ de Dan Brown: Este es un thriller cargado de enigmas, historia y ciencia, ideal para quienes buscan una lectura intensa que mezcla misterio con conocimiento.

de Dan Brown: Este es un thriller cargado de enigmas, historia y ciencia, ideal para quienes buscan una lectura intensa que mezcla misterio con conocimiento. ‘Alas de Ónix’ de Rebecca Yarros: Romance y fantasía se combinan en esta historia que conecta especialmente con lectores jóvenes y fans del “romanticismo”

de Rebecca Yarros: Romance y fantasía se combinan en esta historia que conecta especialmente con lectores jóvenes y fans del “romanticismo” ‘El susurro del fuego’ de Javier Castillo: Suspenso ágil emocional que engancha desde el inicio, con giros que mantienen al lector en constante tensión.

de Javier Castillo: Suspenso ágil emocional que engancha desde el inicio, con giros que mantienen al lector en constante tensión. ‘La psicología del dinero’ de Morgan Housel: Reflexiones simples pero que ayudan a saber cómo piensa el humano capitalista al actuar con el objeto monetario

de Morgan Housel: Reflexiones simples pero que ayudan a saber cómo piensa el humano capitalista al actuar con el objeto monetario ‘Este dolor no es mío’ de Mark Wolynn: Es un enfoque profundo sobre cómo los traumas familiares pueden influir en la vida adulta de las personas

Es importante mencionar que estos datos se basan en tendencias y preventas de las librerías, ya que los datos oficiales que son del INEGI salen cada año en diciembre. Así que con ello se tendrá que ser paciente para ver qué es lo que dicen los datos sobre la lectura en México.

Mx - ¿Qué leen los mexicanos en el 'Día del libro'? / Alexander Spatari Ampliar

¿Por qué los libros de autoayuda y thrillers son populares en México?

Empezando por el primer tema, de autoayuda, es importante mencionar que la salud mental sigue siendo inaccesible para muchas personas en el país, por ende, muchas veces solo queda recurrir a herramientas que aunque puedan parecer inofensivas, muchos libros de este tipo necesitan ser guiados por especialistas.

Por lo que se recomienda tener cuidado con este tipo de temas, ya que muchas veces pueden provocar que el lector se culpe de más o lo contrario.

En cuanto a los thrillers, es importante saber que el mexicano ama todo este tipo de historias de terror, sea como sea la presentación. Y es más que claro, la cultura mexicana está llena de misticismo en cuanto este tipo de temáticas.

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¿Cuántos libros leen las personas en México?

De acuerdo con estadísticas del INEGI (enlace en el top 5 de libros), arrojan cifras contundentes sobre la lectura y cuántos libros puede leer una persona en México. Así que según los números oficiales, se cuenta que aproximadamente 8 de cada 10 personas consumen algún material de lectura, incluyendo plataformas digitales y redes sociales.