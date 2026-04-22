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Pronóstico del clima en CDMX y Edomex para el jueves 23 de abril: calor y lluvia

Conoce la hora exacta en que podría llover en el Valle de México

El SMN alerta lluvias este jueves. Getty Images

El SMN alerta lluvias este jueves. Getty Images

Francisco Miranda

El clima en la Ciudad de México y el Estado de México para este jueves 24 de abril de 2026 estará marcado por condiciones variables: calor durante el día y lluvias por la tarde, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para el Valle de México, se espera un ambiente fresco durante la mañana, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 12 y 14 grados Celsius. Conforme avance el día, el ambiente se tornará cálido, con máximas que podrían alcanzar entre 25 y 27 grados.

¿A qué hora va a llover en el Valle de México?

Según el SMN, las lluvias se presentarán principalmente por la tarde y noche, cuando aumente la nubosidad en la región. Estas precipitaciones podrían comenzar alrededor de las 16:00 a 18:00 horas, con mayor intensidad en zonas del Estado de México.

Además, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, debido a la entrada de humedad proveniente del Pacífico, el Golfo de México y el Caribe.

Condiciones generales del clima

El cielo pasará de parcialmente nublado por la mañana a nublado por la tarde. Este comportamiento es típico de abril, cuando comienzan a intensificarse las lluvias en el centro del país.

También se esperan vientos de entre 10 y 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h, lo que podría generar caída de ramas o tolvaneras en zonas abiertas.

Temperaturas en CDMX y Edomex

  • CDMX: mínima de 12 a 14 °C y máxima de 25 a 27 °C
  • Edomex: mínimas de hasta 6 °C en zonas altas y máximas cercanas a 24 °C

Estas condiciones reflejan el contraste típico de la temporada: mañanas frescas y tardes cálidas con lluvias.

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