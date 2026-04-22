Pronóstico del clima en CDMX y Edomex para el jueves 23 de abril: calor y lluvia

El clima en la Ciudad de México y el Estado de México para este jueves 24 de abril de 2026 estará marcado por condiciones variables: calor durante el día y lluvias por la tarde, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

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Para el Valle de México, se espera un ambiente fresco durante la mañana, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 12 y 14 grados Celsius. Conforme avance el día, el ambiente se tornará cálido, con máximas que podrían alcanzar entre 25 y 27 grados.

¿A qué hora va a llover en el Valle de México?

Según el SMN, las lluvias se presentarán principalmente por la tarde y noche, cuando aumente la nubosidad en la región. Estas precipitaciones podrían comenzar alrededor de las 16:00 a 18:00 horas, con mayor intensidad en zonas del Estado de México.

Además, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, debido a la entrada de humedad proveniente del Pacífico, el Golfo de México y el Caribe.

Condiciones generales del clima

El cielo pasará de parcialmente nublado por la mañana a nublado por la tarde. Este comportamiento es típico de abril, cuando comienzan a intensificarse las lluvias en el centro del país.

También se esperan vientos de entre 10 y 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h, lo que podría generar caída de ramas o tolvaneras en zonas abiertas.

Temperaturas en CDMX y Edomex

CDMX: mínima de 12 a 14 °C y máxima de 25 a 27 °C

Edomex: mínimas de hasta 6 °C en zonas altas y máximas cercanas a 24 °C

Estas condiciones reflejan el contraste típico de la temporada: mañanas frescas y tardes cálidas con lluvias.