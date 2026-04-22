Feminicidio de Edith Guadalupe: Bertha Alcalde reconoce errores y detalla avances del caso

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, confirmó la vinculación a proceso de Juan Jesús “N” por su probable responsabilidad en el feminicidio Edith Guadalupe, pues la institución cuenta con elementos de prueba contundentes para sustentar la acusación.

Las entrevistas recabadas han sido piezas clave en el caso, además, Bertha Alcalde aseguró que no se fabricarán culpables y que se cuidará el debido proceso en todo momento.

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¿Qué irregularidades se reconocieron en el caso?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, la funcionaria reconoció como una grave dilación las 15 horas transcurridas antes de que se atendiera formalmente el caso, pero defendió la política actual de búsqueda de personas que logra localizar al 83% de las personas en sus primeros días de desaparición.

Sobre las acusaciones de corrupción contra personal de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas, quienes presuntamente solicitan dinero a los familiares, aseguró que existe una estrategia activa para erradicar este tipo de actuar, la cual ya ha resultado en la sanción de más de 130 servidores públicos.

Al aire // “Aún no descartamos que exista más de un implicado en el caso de Edith Guadalupe”.



Lo hablamos en #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio junto a @BerthaAlcalde . https://t.co/aGvFxIDmi7 — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) April 23, 2026

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¿Qué sigue en la investigación?

La titular de la Fiscalía capitalina explicó que se ha establecido un plazo de tres meses para la investigación complementaria, que permitirá realizar diligencias que requieren autorización judicial como pruebas periciales de ADN, cruces genéticos y análisis de telefonía de los equipos pertenecientes tanto a la víctima como al presunto responsable.

Respecto al contexto del inmueble donde ocurrieron los hechos, la fiscal reveló que se abrió una línea de investigación por el delito de trata de personas, luego de denuncias públicas sobre un posible esquema donde se citaba a mujeres para supuestas entrevistas de trabajo bajo condiciones irregulares.

Y aunque se analiza un video donde aparece un sujeto con una mujer joven, Alcalde aclaró que, por los horarios registrados el día del crimen, no se ha identificado aún un vínculo directo del individuo con el feminicidio de Edith.

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