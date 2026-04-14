¡Martha Debayle está nominada en los Spotify Podcast Awards 2026! Del Aire al Podcast: El reconocimiento a una voz que no tiene límites

La radio ya no solo se escucha, se vive en todas partes. Este año, la noticia que está rompiendo las redes es la nominación de Martha Debayle en los Spotify Podcast Awards 2026. Su impacto ha trascendido las ondas de radio para conquistar el ecosistema digital, demostrando que el contenido de calidad no conoce fronteras.

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¿Qué es la categoría “Podcast Favorito del Aire al Podcast”?

Esta terna es una de las más especiales de la edición 2026. Se trata de un reconocimiento diseñado para premiar a los programas de radio tradicionales que dieron el salto al formato digital con un éxito arrollador.

No es solo cambiar de plataforma; es un homenaje a la capacidad de adaptación en un mundo que no deja de moverse. Martha ha logrado mantener intacta su esencia, su voz y, lo más importante, la lealtad de sus cuentahabientes, logrando que la transición de la cabina de radio al reproductor de Spotify sea orgánica y poderosa.

¡Haz que gane! Cómo votar por Martha Debayle

El triunfo está en manos de la audiencia. Para que Martha se corone como la ganadora, los fans deben hacer sentir su presencia directamente en la plataforma. Aquí te decimos cómo participar:

¿Dónde votar? Dentro de la app de Spotify , busca la playlist especial de la categoría “Podcast Favorito del Aire al Podcast” .

Dentro de la app de , busca la especial de la categoría . Usuarios Gratuitos: Tienen derecho a 1 voto al día .

Tienen derecho a . Usuarios Premium: Cuentan con un impulso extra de 3 votos por categoría al día.

Cuentan con un impulso extra de 3 votos por categoría al día. Fechas clave: El periodo de votación estará abierto del 20 de abril al 4 de mayo.

Nota para Cuentahabientes: El apoyo de la comunidad será vital para demostrar que, cuando se trata de conectar y comunicar, Martha Debayle no tiene rival.

No te pierdas ni un episodio

Mientras esperas los resultados, recuerda que puedes seguir disfrutando de todo su contenido:

En vivo: De lunes a viernes de 10:00 am a 13:00 hrs por W Radio .

De lunes a viernes de por . On-demand: Disponible las 24 horas en su perfil oficial de Spotify.

¡Es momento de votar y celebrar la evolución de una de las voces más icónicas de la comunicación!