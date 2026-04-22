Mx - Exfigura del América aparece en escándalo de prostitución en Milán junto a más de 70 futbolistas / gremlin

La Fiscalía de Milán destapó una estructura que, bajo la fachada de una agencia de eventos, ofrecía experiencias VIP que incluían escorts, fiestas privadas y hospedaje de alto nivel. El entramado, vinculado a la firma “Ma.De Milano”, operaba principalmente en el entorno del futbol profesional, aprovechando la cercanía con clubes y jugadores de élite.

Las investigaciones apuntan a que la red generó más de 1.2 millones de euros mediante estos servicios, con un modelo que combinaba discreción, contactos exclusivos y pagos en efectivo. La organización habría funcionado como intermediaria, quedándose con hasta el 50% de las ganancias, según reportes de la prensa europea.

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Jérémy Ménez, ex América, aparece en registros del caso en Milán

El nombre del francés Jérémy Ménez, exjugador del Club América, ha llamado la atención de la audiencia mexicana por su participación en el escándalo de Milán. Su aparición en reportes de la investigación lo colocó rápidamente en el radar mediático, aunque en un contexto muy distinto al de los operadores de la red.

De acuerdo con la información disponible, Ménez no está imputado ni forma parte de las personas bajo investigación penal. Su nombre figura en registros y posibles contactos dentro del entorno de la red, al igual que otros futbolistas mencionados en escuchas telefónicas. Es importante precisar que las autoridades italianas han señalado que la participación del jugador francés sería, todo caso, en calidad de cliente.

Más de 70 futbolistas y un piloto de la F1 en la mira

Entre 50 y 70 futbolistas de equipos como Inter de Milán, AC Milan y Juventus aparecen en escuchas telefónicas y registros, además de un piloto de Fórmula 1 cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente.

Sin embargo, las autoridades han aclarado que los jugadores no están bajo investigación penal. Su participación, en calidad de clientes, no constituye delito en este contexto. Aun así, el impacto reputacional ha sido inmediato, al tratarse de figuras públicas vinculadas a un esquema ilegal que operaba en la élite del deporte europeo.

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Esorts, fiestas privadas y captación de élite: así funcionaba la red

De acuerdo con la investigación, la red estaba encabezada por organizadores de eventos que reclutaban mujeres, alrededor de 100, para ofrecer servicios en encuentros exclusivos. Las citas se organizaban en hoteles de lujo o residencias privadas, muchas veces después de partidos o concentraciones deportivas.

El esquema incluía cenas, consumo de alcohol y, en algunos casos, uso de sustancias como óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”. Aunque no está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje, su presencia refuerza el perfil de excesos en estos encuentros. Las autoridades analizan teléfonos, conversaciones y movimientos financieros para determinar la dimensión completa del caso.