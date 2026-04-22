Estamos a tiempo de organizar el calendario electoral, afirma Alfonso Ramírez Cuellar

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados consideró que hay tiempos para calendarizar de manera correcta los procesos electorales de 2027 y 2028.( FOTO: Cuartoscuro (Archivo) )

Creo que estamos en la posibilidad de ordenar muy bien el calendario electoral queremos que haya ahorro, que no se nos vaya a juntar el año próximo la revocación y las elecciones de jueces y magistrados, afirmó el vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar.

En Entrevista para “Así las Coas” con Gabriela Warkentin, el diputado detalló que estamos ante el esquema que calendarización de los procesos electorales del último tramo de la administración, la propuesta ideal es mantener la elección constitucional el 1 de junio de 2027 para garantizar la renovación de las 27 entidades que eligen Poder ejecutivo.

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Propuesta para elecciones y revocación

Sobre el proceso de revocación de mandato, dijo persiste la propuesta de que se realice el mismo día, dado que son elecciones de carácter político, lo más conveniente era unificarlas y ahorrarnos una cantidad millonaria de recursos tener la misma infraestructura, casillas, capacitación, etc.

Desde hace meses, dijo, propusimos que 50% de jueces y magistrados pendientes pudieran estar en la elección que opcionalmente se llevara a cabo el 1 de junio, pero de 2028, “lo único que estamos posponiendo es el debate de esta iniciativa”.

Puntualizó que “nunca se ha votado en contra la posibilidad de que la revocación de mandato se lleve a cabo en junio de 2027 y que la judicial se lleve en junio de 2028”.

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Finalmente, refirió que las elecciones anteriores fueron una lección, pero lo más importante es garantizar la elección directa y secreta de los nuevos integrantes del Poder Judicial.