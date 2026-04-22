Cuba se queda sin turismo: apagones y falta de combustible vacían sus destinos

La crisis energética en Cuba ya impacta directamente en uno de sus sectores más importantes: el turismo. En abril de 2026, los principales destinos de la isla lucen prácticamente vacíos, afectados por apagones prolongados, escasez de combustible y la cancelación de servicios básicos.

En zonas como la Ciénaga de Zapata, uno de los puntos más importantes de ecoturismo, la situación es crítica. Hoteles cerrados, atracciones suspendidas y calles sin visitantes reflejan el deterioro de la actividad turística.

De acuerdo con reportes recientes, los cortes de electricidad pueden durar hasta 22 horas al día, dejando a comunidades enteras sin luz, agua ni comunicación. Esta situación ha obligado a cancelar múltiples reservas, incluso de turistas que ya se encontraban en el país.

Caída del turismo en cifras

El impacto ya se refleja en los números. La llegada de turistas internacionales cayó más del 50% en febrero de 2026 en comparación con el año anterior, en lo que ya se perfila como una de las peores temporadas para el sector.

Además, la falta de combustible ha complicado el transporte dentro de la isla. Viajeros no pueden trasladarse entre ciudades, mientras que las aerolíneas han reducido o cancelado vuelos hacia Cuba.

Un golpe a la economía de Cuba

El turismo representa cerca del 10% de los ingresos en divisas del país, por lo que esta caída tiene consecuencias directas en la economía nacional.

Negocios locales, como casas de hospedaje y servicios turísticos, reportan pérdidas constantes. En destinos como Playa Larga, propietarios aseguran haber cancelado la mayoría de sus reservaciones.

La crisis no solo afecta a los visitantes. Los habitantes enfrentan escasez de agua, dificultades para acceder a servicios médicos y problemas de comunicación.

Lo que antes era un destino lleno de vida, hoy enfrenta una realidad distinta.

Cuba no solo vive una caída turística. Vive una crisis que está transformando su día a día.