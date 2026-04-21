¿Zoë Kravitz y Harry Styles están comprometidos? La verdad detrás del alarmante anillo de la actriz

Los nombres de Harry Styles y Zoë Kravitz vuelven a estar en tendencia, pero ahora no por música o cine, sino por una posible boda. Todo comenzó por un detalle que no pasó desapercibido, un anillo que ha encendido las especulaciones entre fans y medios.

Si quieres saber todos los detalles, sigue leyendo para que no te pierdas la verdad detrás de este anillo, por el que todas las Harries están colapsando.

¿Por qué creen que Harry Styles y Zoë Kravitz están comprometidos?

Las sospechas surgieron luego de que Zoë Kravitz fuera vista usando un anillo en el dedo anular de la mano izquierda, el lugar tradicionalmente asociado con compromisos. Las imágenes, captadas durante paseos recientes, fueron suficientes para que redes sociales explotaran con teorías sobre una posible propuesta de matrimonio.

Además, no es la primera vez que la actriz aparece con una joya similar, lo que ha alimentado aún más la conversación. Sin embargo hay una verdad detrás de esto, que gracias a una fan de ambos artistas se destapó.

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¿Cuál es la verdad detrás del anillo de Zoë Kravitz?

Una usuaria fan de Zoë Kravitz, investigó rápidamente para saber si el anillo de la actriz era de compromiso, ya que muchas veces se le ha visto a la famosa con anillos en ese dedo. Sin embargo, muchas de las fans de ambos artistas descansaron al ver lo que esta fan habría encontrado.

Se trata de una campaña en la que Zoë Kravtiz colaboró con una diseñadora de joyería, cuya marca se llama “Jessica Mccormack”. Marca de la que la actriz es el rostro.

En esa campaña, la famosa utiliza el mismo anillo con el que se le vió al lado de Harry Styles, por lo que descubrieron que no hay boda a la vista entre los dos, simplemente es publicidad para esta joyería y vaya que lo logró.

Mx - Zoë Kravitz anillo de compromiso con Harry Styles Ampliar

¿Desde cuándo están juntos?

Los rumores de romance comenzaron en agosto de 2025, cuando fueron vistos juntos en ciudades como Roma, Londres y Nueva York. Desde entonces, su relación ha sido descrita como seria, aunque siempre lejos del ojo público.

Incluso, se ha señalado que la actriz considera al cantante como alguien muy importante en su vida, lo que ha intensificado las teorías sobre un posible siguiente paso.

A diferencia de otras celebridades, han evitado confirmar su relación o dar declaraciones, lo que hace que cada aparición pública se analice al detalle.