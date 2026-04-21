SAT confirma cuánto dinero puedes recibir en tu cuenta de banco sin declarar en abril 2026

El SAT revela cuándo debes declarar de dinero en abril. Getty Images

En medio de las dudas sobre transferencias bancarias, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró en 2026 cuáles son las reglas reales para recibir dinero sin declarar y qué montos pueden encender alertas.

Lo primero que debes saber es que no existe un monto máximo oficial para recibir transferencias electrónicas. Es decir, puedes recibir cualquier cantidad de dinero siempre y cuando puedas comprobar su origen y no se trate de ingresos no declarados.

Sin embargo, hay un punto clave que muchos usuarios confunden: el SAT sí vigila ciertos movimientos.

El monto que sí enciende alertas

Aunque las transferencias como SPEI no tienen un límite fijo, el foco de atención está en los depósitos en efectivo.

Cuando una persona recibe más de 15 mil pesos en efectivo al mes, los bancos están obligados a reportarlo al SAT.

Este monto es acumulativo, lo que significa que no importa si son varios depósitos pequeños: si juntos superan esa cifra, se genera el aviso.

Eso no implica una multa automática, pero sí puede detonar revisiones más detalladas por parte de la autoridad fiscal.

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¿Cuándo debes declarar el dinero?

El SAT establece que debes declarar cualquier ingreso cuando:

No es un préstamo comprobable

No es un donativo formal

No proviene de familiares directos

O no tiene un respaldo legal o fiscal

Además, si los ingresos acumulados superan los 600 mil pesos al año, también deben reportarse en la declaración anual.

¿Qué pasa si no puedes comprobarlo?

En caso de inconsistencias, el SAT puede iniciar auditorías y exigir el pago de impuestos, recargos e incluso multas.

Por eso, expertos recomiendan conservar comprobantes, especificar conceptos en transferencias y mantener orden en las finanzas personales.

En este 2026, el SAT ha reforzado la vigilancia sobre movimientos bancarios, pero el mensaje es claro:

No se trata de cuánto dinero recibes sino de que puedas demostrar de dónde viene.

Mantener transparencia en tus ingresos es la clave para evitar problemas fiscales.