Participación de personas con discapacidad en elección judicial apenas supera 1%: INE

La participación de personas con discapacidad en la elección judicial alcanzó solo 1.04% del total, con 134,531 votantes registrados en el proceso electoral, falta atención. FOTO: INE /CUARTOSCURO.COM

El Instituto Nacional Electoral, INE, informó que la participación de personas con discapacidad en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial alcanzó apenas 1.04% del total de votantes, de acuerdo con un análisis nacional presentado por el organismo.

El INE indicó que durante la jornada electoral se instalaron 83 mil 956 casillas seccionales, de las cuales se recuperaron 61 mil 645 formatos de registro, lo que representa 73.43% del total distribuido, una cifra superior a la observada en procesos anteriores.

📄#BoletínINE | Presenta INE resultados sobre participación de personas con discapacidad en el PEEPJF 2024-2025 https://t.co/zdjSJ5TKV2 pic.twitter.com/q0We4hPHkR — @INEMexico (@INEMexico) April 21, 2026

A partir de estos datos, el INE documentó 134 mil 531 personas con discapacidad que acudieron a votar, con una participación mayor de mujeres (54%) frente a hombres (45%), siendo la discapacidad motriz la más frecuente, seguida de la sensorial.

TE PODRÍA INTERESAR: Tarjeta incluyente para personas con discapacidad en CDMX: requisitos y cómo tramitarla

El informe también revela que 69% de las personas con discapacidad requirió algún tipo de apoyo para emitir su voto y en la mayoría de los casos, el acompañamiento provino de personas de confianza, mientras que en menor proporción fue brindado por el funcionariado de casilla.

}Entre las principales barreras detectadas destacan las dificultades visuales, los problemas para leer las boletas, el llenado de documentación y el acceso físico a las casillas, lo que evidencia que aún existen condiciones limitadas para garantizar un ejercicio pleno del voto.

Si por alguna condición física no puedes acudir a tu Módulo a realizar un trámite de #TuINE 🛌🏥



El #INE puede visitarte en tu domicilio o en el lugar donde te encuentres🪪



Consulta los requisitos en 🌐 https://t.co/3LkP8jeHw1 o llama a 📞 INEtel: 800 433 2000



📍 Acercamos… pic.twitter.com/pe4kKXAPp6 — @INEMexico (@INEMexico) April 21, 2026

El INE reconoció áreas de mejora en el diseño de materiales, la capacitación del personal y la instrumentación de herramientas tecnológicas, con el objetivo de fortalecer la accesibilidad, la autonomía y la inclusión en los procesos electorales.

TE PODRÍA INTERESAR: Personas con discapacidad, ni pobrecitos ni superhéroes: Katia D’ Artigues

ahz.