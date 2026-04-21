Participación de personas con discapacidad en elección judicial apenas supera 1%: INE
Más de 70% de formatos de la elección judicial enfocados para PDC fueron recuperados, pero persisten barreras en accesibilidad y apoyos en casillas, reporta INE.
El Instituto Nacional Electoral, INE, informó que la participación de personas con discapacidad en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial alcanzó apenas 1.04% del total de votantes, de acuerdo con un análisis nacional presentado por el organismo.
El INE indicó que durante la jornada electoral se instalaron 83 mil 956 casillas seccionales, de las cuales se recuperaron 61 mil 645 formatos de registro, lo que representa 73.43% del total distribuido, una cifra superior a la observada en procesos anteriores.
A partir de estos datos, el INE documentó 134 mil 531 personas con discapacidad que acudieron a votar, con una participación mayor de mujeres (54%) frente a hombres (45%), siendo la discapacidad motriz la más frecuente, seguida de la sensorial.
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El informe también revela que 69% de las personas con discapacidad requirió algún tipo de apoyo para emitir su voto y en la mayoría de los casos, el acompañamiento provino de personas de confianza, mientras que en menor proporción fue brindado por el funcionariado de casilla.
}Entre las principales barreras detectadas destacan las dificultades visuales, los problemas para leer las boletas, el llenado de documentación y el acceso físico a las casillas, lo que evidencia que aún existen condiciones limitadas para garantizar un ejercicio pleno del voto.
El INE reconoció áreas de mejora en el diseño de materiales, la capacitación del personal y la instrumentación de herramientas tecnológicas, con el objetivo de fortalecer la accesibilidad, la autonomía y la inclusión en los procesos electorales.
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