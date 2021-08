Personas con discapacidad, ni pobrecitos ni superhéroes: Katia D' Artigues

Los periodistas no nacemos en un laboratorio aparte sin prejuicios pero debemos comprometernos a no reproducirlos, la discapacidad no es una inspiración, es parte de la diversidad humana, afirma la periodista Katia D’ Artigues quien afirma que las personas con discapacidad, no son ni pobrecitos, ni superhéroes.

En entrevista para "Así las Cosas" con Javer Risco, la también activista, puntualizó que al momento de hacer la cobertura los periodistas “tenemos que ser conscientes de que las palabras importan e importan muchísimo, y la reproducción de ellas desde cualquier medio no debe reforzar estereotipos, ni hacer demasiado énfasis en cómo los atletas adquirieron la discapacidad, no exponerlos ni considerarlos como pobrecitos ni como super héroes”.

Antes de los juegos paralímpicos, comparte la periodista se creó el movimiento “Nosotros los 15”, que toma su nombre del 15 % de la población mundial la que tiene una discapacidad y que, de acuerdo con el reciente Censo en México es del 16.5 %. Es un movimiento que afirma “No somos super héroes”.

Los atletas paralímpicos a pesar de tener más categorías y mayores posibilidades de ganar medallas, enfrentan la falta de cobertura, pero afirma hay grandes historias como la segunda medalla de bronce de Rosa María Guerrero, una atleta recién llegada al paratletismo o la de 100 metros dorso de Fabiola Ramírez.

Los periodistas, señala Katia, editorializamos con el uso de verbos como sufre y padece discapacidad, por lo que sin ánimo de prepotencia afirma, debemos utilizar verbos más neutros y decir viven con o tienen una discapacidad.

Por ello, desde “Yo También” Katia afirma la discapacidad no es una tragedia, es parte de la diversidad humana, y aunque reconoce que cambiar esto llevará décadas espera que a los periodistas “les caiga el veinte”.