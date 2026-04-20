Pronóstico del clima en CDMX y Edomex para este martes 21 de abril: lluvia y calor
El SMN prevé lluvias, descargas eléctricas y posible granizo en CDMX y Edomex
El clima en la Ciudad de México y el Estado de México para este martes 21 de abril de 2026 estará marcado por una combinación de calor durante el día y lluvias por la tarde, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para el Valle de México, se espera un ambiente fresco durante la mañana, con temperaturas mínimas entre los 12 y 14 grados, mientras que por la tarde el termómetro subirá hasta los 24 a 27 grados, generando un ambiente cálido.
Lluvias por la tarde y posibles tormentas
Autoridades prevén cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos hacia la tarde y noche, principalmente en la Ciudad de México.
En el Estado de México, las condiciones podrían ser más intensas, con lluvias puntuales fuertes en algunas regiones, acompañadas de descargas eléctricas e incluso caída de granizo en zonas altas.
Estas condiciones forman parte de la transición hacia la temporada de lluvias, que comienza a intensificarse en el centro del país durante abril y mayo.
¿Cómo estará el clima en el Edomex?
En municipios del Estado de México, como Toluca, el ambiente será más fresco, con temperaturas más bajas y mayor probabilidad de precipitaciones.
Además, las lluvias podrían ser más intensas en zonas montañosas, donde incluso se han registrado precipitaciones fuertes en días recientes.
Recomendaciones para este martes
Ante este pronóstico, autoridades recomiendan:
- Llevar paraguas o impermeable
- Evitar zonas con encharcamientos
- Tomar precauciones por posibles tormentas eléctricas
- Protegerse del sol en horas de mayor radiación
El clima para este martes 21 de abril en CDMX y Edomex combinará calor, nubosidad y lluvias, por lo que se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones oficiales del SMN y Conagua.