Pronóstico del clima en CDMX y Edomex para este martes 21 de abril: lluvia y calor

El clima en la Ciudad de México y el Estado de México para este martes 21 de abril de 2026 estará marcado por una combinación de calor durante el día y lluvias por la tarde, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Infórmate, con el #VideoPronóstico del #SMNmx, de las condiciones del tiempo que se prevén en #México durante esta noche y mañana, martes ⬇️ pic.twitter.com/NE4weXTmFV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 21, 2026

Para el Valle de México, se espera un ambiente fresco durante la mañana, con temperaturas mínimas entre los 12 y 14 grados, mientras que por la tarde el termómetro subirá hasta los 24 a 27 grados, generando un ambiente cálido.

Lluvias por la tarde y posibles tormentas

Autoridades prevén cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos hacia la tarde y noche, principalmente en la Ciudad de México.

En el Estado de México, las condiciones podrían ser más intensas, con lluvias puntuales fuertes en algunas regiones, acompañadas de descargas eléctricas e incluso caída de granizo en zonas altas.

Se pronostican #Chubascos con #Lluvias fuertes, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 30 a 50 km/h, en zonas de la #CDMX, #EdoMéx y entidades del centro del país, así como en varios tramos carreteros, durante las siguientes horas. Ve los detalles ⬇️ pic.twitter.com/KsGa3sH59h — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 21, 2026

Estas condiciones forman parte de la transición hacia la temporada de lluvias, que comienza a intensificarse en el centro del país durante abril y mayo.

¿Cómo estará el clima en el Edomex?

En municipios del Estado de México, como Toluca, el ambiente será más fresco, con temperaturas más bajas y mayor probabilidad de precipitaciones.

Además, las lluvias podrían ser más intensas en zonas montañosas, donde incluso se han registrado precipitaciones fuertes en días recientes.

Recomendaciones para este martes

Ante este pronóstico, autoridades recomiendan:

Llevar paraguas o impermeable

Evitar zonas con encharcamientos

Tomar precauciones por posibles tormentas eléctricas

Protegerse del sol en horas de mayor radiación

El clima para este martes 21 de abril en CDMX y Edomex combinará calor, nubosidad y lluvias, por lo que se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones oficiales del SMN y Conagua.