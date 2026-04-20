La cocina sin esfuerzo sí existe gracias a Thermomix®

Para muchos, cocinar es un acto cotidiano que, más que un momento de conexión y disfrute, se ha convertido en una tarea más. Para otros, incluso, puede sentirse lejano frente a recetas complejas y estándares poco realistas que vemos todos los días.

La buena noticia es que hoy en día existen herramientas que simplifican este proceso, desde utensilios y contenidos digitales, hasta electrodomésticos inteligentes como Thermomix®, con los que cocinar rico, más saludable y variado está al alcance de todos.

Más que un robot de cocina, Thermomix® es una experiencia integral que transforma la manera de cocinar. Su nuevo modelo TM7 redefine esta experiencia con una navegación más intuitiva, recetas guiadas paso a paso —ahora también con apoyo visual— y un ecosistema que se adapta a cada usuario, haciendo que cada preparación sea más sencilla, precisa y disfrutable.

En este contexto, la nueva Thermomix® TM7 se presenta como una herramienta que transforma la manera de cocinar y de vivir la cocina en casa. Por eso, te compartimos algunos beneficios de tener una TM7 en tu vida.

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Optimizar espacio y procesos en la cocina

Una sola herramienta que reemplaza hasta 20 electrodomésticos. Con Thermomix® hay menos desorden y más eficiencia en cómo funciona tu cocina. Preparar cualquier receta se vuelve más sencillo gracias a sus múltiples funciones que permiten picar, fermentar, cocinar al vapor, dorar o amasar, entre muchas otras posibilidades.

Expandir lo que eres capaz de cocinar

Gracias a su plataforma de recetas Cookidoo®, puedes llevar a la mesa una gran variedad de platillos, desde recrear una receta que probaste en un viaje hasta resolver las comidas del día a día. La TM7 transforma la cocina en un universo de posibilidades. Desde la aplicación puedes seleccionar entre más de 100,000 recetas, enviar la información directamente a la pantalla del dispositivo y monitorear el proceso de forma remota, recibiendo notificaciones en tiempo real.

Mejorar la forma en la que comes todos los días

Cuando cocinar se vuelve más fácil y accesible, también se vuelve más frecuente. Esto se traduce en mejorar tu alimentación y la de tu familia sin esfuerzo extra, ya que no tienes que pensar qué hacer, cómo hacerlo y en qué orden. La TM7 te guía paso a paso, eliminando la carga mental de cocinar y facilitando mejores decisiones para una alimentación más equilibrada.

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Tener más tiempo para lo esencial

La mejor inversión es aquella que mejora tu calidad de vida, y Thermomix® TM7 es el aliado perfecto para convertir la cocina cotidiana en algo extraordinario. Ya sea que el momento de cocinar se traduzca en un espacio de conexión con los que más quieres o en una nueva forma de disfrutar algo tan rutinario como la cocina, este robot de cocina traduce la innovación y el diseño en tiempo, disfrute e inspiración.

Por estas y muchas otras razones, la TM7 ha revolucionado la cocina moderna y ha cambiado la manera en la que millones de familias cocinan alrededor del mundo. Con un precio oficial de $34,900 MXN, integrar esta herramienta a tu vida representa una inversión inteligente que inspirará y transformará la cocina del día a día.

Adquirirla es muy sencillo: debes agendar una demostración directamente en la página thermomix.mx, donde la red oficial de Presentadores Thermomix® está lista para mostrarte la magia de la cocina más pequeña del mundo. No pierdas la oportunidad de observar, probar y vivir TM7 en tu propio hogar.