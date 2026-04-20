Claudia Sheinbaum y Juan Manuel Serrat se reúnen en Barcelona: un encuentro de música y resistencia

Intercambio de halagos se dio entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el cantautor español, Joan Manuel Serrat, al encontrarse brevemente en la visita de la Primera Mandataria por el Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona, España.

¿Qué representa el encuentro entre Sheinbaum y Serrat para la relación bilateral?

Como último acto en su estadía después de participar Cumbre por la Democracia, Sheinbaum Pardo saludó a su llegada al director de dicho centro, Mateo Valero; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades de España, Diana Morant Ripoll; el presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa Roca, así como el alcalde de Barcelona, Jaume Colbini.

En este acto también se encontró con el catalán Joan Manuel Serrat; quien calificó de fantástico el trabajo de la Jefa del Ejecutivo Federal de México.

“Yo llevo muchos años conociéndola desde que estuvo en el gobierno de la Ciudad de México, en fin es una mujer a la que admiro y respeto profundamente, es una científica, una mujer preparada, una mujer que ha tenido cargos públicos anteriormente, una mujer que ha estado gobernando anteriormente, lo cual, su proyecto de futuro y su manera de funcionar, sabe muy claramente lo que tiene que hacer y esperemos que pueda llevarlo a cabo con la fuerza la colaboración de todos los mexicanos”.

¿Cuál fue el mensaje de la mandataria sobre este símbolo de la música?

En su cuenta de la red social “X” la Presidenta de México manifestó alegría por saludar a Serrat.

A través de las redes sociales del Centro Nacional de Supercomputación, en encuentro entre la Presidenta y los expertos , se habló de los proyectos de colaboración como el Simulacro Nacional de Terremoto de México, o el diseño de procesadores, la calidad del aire, y la energía.

Recordó que entre el gobierno mexicano y el centro, mantienen una amplia trayectoria de cooperación que se consolida con la creación del Centro de Supercómputo de México además de “Cuatlicue” la supercomputadora anunciada por Sheinbaum al inicio de su administración.

Esta supercomputadora que será la más grande de América Latina, tendrá entre sus objetivos, el desarrollo de proyectos meteorológicos, además de procesamiento de imágenes para agricultura, análisis de información aduanera y modelos de riesgo, así como modelos de lenguaje con inteligencia artificial.

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