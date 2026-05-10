Brutal choque en Vancouver deja una motocicleta suspendida en un semáforo | VIDEO

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido al sur de Vancouver, en Canadá, dejó una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales: una motocicleta terminó colgando de un semáforo tras un fuerte choque con un vehículo sobre Scott Road, una de las vialidades más transitadas de la zona.

El accidente ocurrió el sábado 9 de mayo y fue captado por varios testigos que no podían creer lo que veían. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente luego de que el periodista de OMNI News, Sarbraj Singh Kahlon, compartiera videos del lugar del impacto a través de la red social X.

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Una motora quedó colgada de un semáforo tras un violento accidente cerca de Vancouver, Canadá. 👀



Según reportes, el conductor de la motora sufrió heridas graves, aunque no de riesgo mortal, y fue transportado a un hospital. El conductor del otro vehículo no resultó herido.… pic.twitter.com/71QxStcthH — Molusco (@Moluskein) May 10, 2026

Motocicleta queda colgada de un semáforo tras chocar con un BMW

En las grabaciones se observa la motocicleta completamente suspendida sobre la estructura metálica del semáforo, mientras equipos de emergencia trabajan en la zona y elementos de la policía mantienen cerrada parte de la vialidad para evitar más incidentes.

De acuerdo con información oficial del Departamento de Policía de Delta, el motociclista sufrió heridas graves tras el impacto, aunque las autoridades confirmaron que su vida no se encuentra en peligro. El conductor del automóvil involucrado resultó ileso.

¿Sobrevivió el conductor de la motocicleta colgada en un semáforo?

Tras el accidente, parte de Scott Road tuvo que ser cerrada temporalmente mientras los cuerpos de emergencia retiraron los vehículos dañados y limpiaban los escombros que quedaron dispersos sobre el pavimento. El cierre vial provocó afectaciones importantes al tránsito en la zona durante varias horas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó exactamente el choque, por lo que la investigación continúa abierta. Sin embargo, las imágenes del accidente ya generaron miles de reacciones en redes sociales debido a lo inusual y espectacular de la escena.

El caso también volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad vial y los riesgos que enfrentan diariamente los motociclistas en las avenidas de alta velocidad.