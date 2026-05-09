Ministra de Sanidad garantiza inocuidad a la llegada del MV Hondius
Nula la posibilidad de que el roedor andino portador del hantavirus llegue a Canarias, afirman ministros de sanidad y envían documento al presidente de Canarias.
Este sábado los ministros de Sanidad de España, Fernando Grande-Marlaska, Mónica García y Ángel Víctor Torres llegaron al puerto de Granadillas en donde la madrugada del domingo 10 de mayo se realizará el desalojo del crucero MV Hondius en donde una pareja septuagenaria habría presentado inicialmente síntomas de hantavirus.
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La presencia de los ministros fue acompañada del director general de la OMS, Tedros Adhanom, quien desde el inicio del reporte de hantavirus permanece pendiente de la situación, reportando no solo lo que ocurre con el crucero, sino también tratando de menguar la información que ha proliferado del contagio, tratando de calmar a la población, incluso hablando de manera personal sobre el contexto, fijando un texto extenso en su perfil de X.
Pese a las referencias de las declaraciones que han brindado los responsables sanitarios, este mismo sábado el presidente de Canarias, Fernando Clavjio exigió reportes que puedan comprobar científicamente que no existe riesgo para la población de Canarias.
La ministra Mónica García respondió a Clavijero con un documento que detalla las condiciones con las que se busca garantizar la sanidad para Canarias, mismo que fue posteado por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla
Esta mañane el presidente español, Pedro Sánchez, dio la bienvenida a Tedros Adhanom, quien junto con el equipo de sanidad de España ya se encuentra en Tenerife a fin de dar seguimiento a las acciones protocolarias de evacuación del crucero.