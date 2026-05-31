Claudia Sheinbaum informe nacional: ¿A qué hora es y dónde verlo este 31 de mayo?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este domingo 31 de mayo un informe nacional de rendición de cuentas en el que presentará avances de su administración, resultados de gobierno y un balance político a casi dos años de la elección presidencial de 2024.

El evento fue anunciado oficialmente por la mandataria federal y forma parte de una jornada nacional que se transmitirá de manera simultánea en las 32 entidades del país, con el objetivo de acercar la información gubernamental a la ciudadanía sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de México.

De acuerdo con información difundida por la Presidencia de la República, el informe se realizará a las 10:00 horas y tendrá como sede el Monumento a la Revolución, en la capital del país.

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¿A qué hora inicia el informe nacional de Claudia Sheinbaum?

El Gobierno de México confirmó que el mensaje de rendición de cuentas comenzará a las 10:00 de la mañana del domingo 31 de mayo. La presidenta abordará los principales logros de su administración, además de presentar un balance sobre los programas sociales, infraestructura, seguridad y proyectos estratégicos impulsados durante el primer año y medio de gobierno.

La mandataria explicó que este ejercicio busca mantener una comunicación directa con la ciudadanía y dar seguimiento al compromiso de informar periódicamente sobre las acciones de gobierno.

¿Dónde ver el informe de Sheinbaum este 31 de mayo?

El informe podrá seguirse en vivo a través de las plataformas oficiales del Gobierno de México, así como en las redes sociales de la Presidencia y de Claudia Sheinbaum.

Además, se instalarán pantallas en plazas públicas de las 32 entidades federativas para retransmitir el mensaje presidencial de manera simultánea, permitiendo que miles de personas puedan seguir el evento desde sus estados.

La presidenta señaló que la intención es que el informe tenga un alcance nacional y evitar concentraciones masivas en la Ciudad de México.

¿Por qué el informe no será en el Zócalo?

Aunque tradicionalmente los eventos masivos del movimiento de la Cuarta Transformación se realizan en el Zócalo capitalino, en esta ocasión el acto se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución.

Según explicó la propia presidenta, el cambio de sede obedece a los preparativos relacionados con las actividades rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que actualmente ocupan parte de la Plaza de la Constitución.

El informe también coincidirá con la conmemoración de los dos años del triunfo electoral que dio continuidad al proyecto político de la Cuarta Transformación. Durante su mensaje, Sheinbaum adelantó que hablará sobre los avances de su administración, los principios de su movimiento y la defensa de la soberanía nacional.

Con ello, el Gobierno federal busca realizar un ejercicio de rendición de cuentas con alcance nacional y mantener informada a la población sobre los resultados obtenidos durante el actual sexenio.