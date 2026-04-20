Autoridades tardaron en reconocer el derrame en el Golfo de México que habría iniciado en febrero: Pablo Montaño

Autoridades tardaron en reconocer la contaminación provocada por derrame de hidrocarburo en el Golfo de México: Conexiones Climáticas,.

El coordinador de la Organización Conexiones Climáticas, señaló que, pese a que se hizo público el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, las autoridades hicieron caso omiso, y acusó como grave “la desinformación del gobierno hacia la Presidencia”.

Desde hace más de un mes Conexiones Climáticas expuso que el derrame en el Golfo México se trataba de la fuga de un ducto, en el histórico, podemos ver que es posible que desde el 2 de febrero hubo derrame de hidrocarburo en la zona”, detalló el coordinador de la Organización Conexiones Climáticas, Pablo Montaño. Afortunadamente, quien refirió que “afortunadamente no ha habido nuevas muestras, parece que el derrame no ha continuado”.

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Monitoreo y origen del derrame

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, Pablo Montaño señaló que desde hace más de un mes se dio a conocer el monitoreo de la zona del Golfo de México, y se dijo que “se trataba de un ducto”, cosa que no fue reconocida en su momento por las autoridades, por lo que acusó “hubo desinformación del gobierno hacia la Presidencia, lo cual resulta bastante grave” y lamentó que ahora las autoridades afirmen que “se reaccionó a la altura de las circunstancias, cuesta trabajo creer eso”.

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Señalamientos sobre la respuesta oficial

Desde hace más de un mes Conexiones Climáticas expuso que el derrame en el Golfo de México se trataba de la fuga de un ducto, en el histórico, podemos ver que es posible que desde el 2 de febrero hubo derrame de hidrocarburo en la zona”, detalló el coordinador de la Organización Conexiones Climáticas, Pablo Montaño, en seguimiento al caso del derrame en el Golfo México.