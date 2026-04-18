Transportistas y agricultores amagan con impedir el Mundial 2026 por falta de diálogo con autoridades

El paro nacional de Transportistas y agricultores fue emplazado para el 11 de junio de 2026, coincidiendo con el inicio del Mundial.

El paro nacional fue advertido por organizaciones de transportistas y productores agrícolas ante la falta de diálogo con autoridades federales.

“Sí el gobierno no da solución, no convoca a reuniones y continúa utilizando esquiroles no habrá Mundial”, aseguró la vicepresidenta de la ANTAC, Jeannete Chumacero, quien señaló la falta de diálogo y acuerdo con autoridades.

Advertencia rumbo al Mundial 2026

La ANTAC advirtió junto con el liderazgo del Frente Nacional para el Rescate del Campo (FNRCM) que de no hay diálogo:

Hay simulación y estamos listos para este 11 de junio” — advirtieron las agrupaciones inconformes.

Hay que recordar que el próximo 11 de junio es la fecha inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 a iniciarse en la Ciudad de México, por lo que un paro de estos sectores demandantes afectaría enormemente la movilidad capitalina y el festejo futbolero.

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Demandas de transportistas y productores

Fue a través de un comunicado que ambas agrupaciones, una de transportistas y la otra de productores agrícolas, se han unido para demandar entre otras cuestiones la seguridad carretera y el precio base a los productos agrícolas.

Las agrupaciones señalan a las autoridades federales de “simulación”, señalando que han recurrido a organizaciones que no les representan e sus demandas y que han sido utilizadas por las autoridades para afirmar que ya existe un acuerdo que ha sido reiteradamente negado por los demandantes.

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