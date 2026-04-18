Transportistas y agricultores amagan con impedir el Mundial 2026 por falta de diálogo con autoridades
El paro nacional fue emplazado para el 11 de junio de 2026, coincidiendo con el inicio del Mundial.
El paro nacional fue advertido por organizaciones de transportistas y productores agrícolas ante la falta de diálogo con autoridades federales.
“Sí el gobierno no da solución, no convoca a reuniones y continúa utilizando esquiroles no habrá Mundial”, aseguró la vicepresidenta de la ANTAC, Jeannete Chumacero, quien señaló la falta de diálogo y acuerdo con autoridades.
Advertencia rumbo al Mundial 2026
La ANTAC advirtió junto con el liderazgo del Frente Nacional para el Rescate del Campo (FNRCM) que de no hay diálogo:
Hay simulación y estamos listos para este 11 de junio”— advirtieron las agrupaciones inconformes.
Hay que recordar que el próximo 11 de junio es la fecha inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 a iniciarse en la Ciudad de México, por lo que un paro de estos sectores demandantes afectaría enormemente la movilidad capitalina y el festejo futbolero.
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Demandas de transportistas y productores
Fue a través de un comunicado que ambas agrupaciones, una de transportistas y la otra de productores agrícolas, se han unido para demandar entre otras cuestiones la seguridad carretera y el precio base a los productos agrícolas.
Las agrupaciones señalan a las autoridades federales de “simulación”, señalando que han recurrido a organizaciones que no les representan e sus demandas y que han sido utilizadas por las autoridades para afirmar que ya existe un acuerdo que ha sido reiteradamente negado por los demandantes.
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