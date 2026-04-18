Nazaret “N”, CEO de Metaxchange Capital fue detenida en Polanco tras la denuncia de Sandra Echeverría y otras víctimas de fraude

Nazaret "N" es la segunda persona detenida por el fraude cometido a través de Metaxchange Capitla, luego de Patrck "N".

Luego de la denuncia promovida por la actriz mexicana Sandra Echeverría, el caso de fraude piramidal de Metaxchage Capital encabezado presuntamente por Nazaret Rodríguez Jiménez, se volvió viral por haber afectado a más de mil 500 personas, de acuerdo con la información vertida por la ficha del Registro Nacional de Detenciones.

Policías ministeriales de la Ciudad de México fueron los encargados de detener a Nazaret "N" presunta CEO de Metaxchange Capital empresa defraudadora de miles de personas Ampliar

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Nazaret “N” es la segunda persona detenida por abusar de recursos ajenos de miles de personas que confiaron en una inversión que les dejaría rendimientos millonarios, entre ellos la actriz Sandra Echeverría quien en conversación con Enrique Hernández Alcázar habría denunciado los hechos en el programa de “Así las Cosas”.

La presión social fue importante, pero una vez que la actriz Sandra Eceverría confesara que ella también había sido timada por la presunta firma de inversión, las autoridades comenzaron voltearon a ver el tipo de delito y luego de investigación, lograron el pasado viernes cerca de las 12 de la noche la detención de Nazaret “N” en un el número 71 de la calle de Pedro Calderón de la Barca en la colonia Polanco en donde elementos de la FGJ CDMX le leyeron sus derechos para luego trasladarla al Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

Metaxchange Capital, una empresa que se ostentaba como confiable habría desviado recursos por más de 2 mil millones de pesos, por los que comenzarán a responder los detenidos.

Cabe señalar que a través de sus redes, la Procuradora de Justicia capitalina, Bertha Alcalde dio a conocer la noticia de la detención de la presunta estafadora y afirmó que se dará continuidad al caso.

🧵Agentes de la @PDI_FGJCDMX, mediante un cateo en un inmueble en Polanco, detuvieron a Nazaret “N”, identificada como pieza central de MetaXchange, empresa investigada por un esquema de fraude que operaba bajo la fachada de inversiones en la Ciudad de México. pic.twitter.com/sw1tgFZwEr — Bertha Alcalde Luján (@BerthaAlcalde) April 18, 2026

Como resultado de las investigaciones, aclaró la Fiscal Alcalde, otra persona ya se encuentra vinculada a proceso y en prisión preventiva, y una más enfrenta su proceso con medidas cautelares.