Nazaret “N”, CEO de Metaxchange Capital fue detenida en Polanco tras la denuncia de Sandra Echeverría y otras víctimas de fraude
Nazaret “N” líder de Metaxchange Capital, pseudo empresa de inversiones, fue detenida en un penthouse de Polanco, tras varias denuncias, entre ellas la de Sandra Echeverría
Luego de la denuncia promovida por la actriz mexicana Sandra Echeverría, el caso de fraude piramidal de Metaxchage Capital encabezado presuntamente por Nazaret Rodríguez Jiménez, se volvió viral por haber afectado a más de mil 500 personas, de acuerdo con la información vertida por la ficha del Registro Nacional de Detenciones.
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Nazaret “N” es la segunda persona detenida por abusar de recursos ajenos de miles de personas que confiaron en una inversión que les dejaría rendimientos millonarios, entre ellos la actriz Sandra Echeverría quien en conversación con Enrique Hernández Alcázar habría denunciado los hechos en el programa de “Así las Cosas”.
La presión social fue importante, pero una vez que la actriz Sandra Eceverría confesara que ella también había sido timada por la presunta firma de inversión, las autoridades comenzaron voltearon a ver el tipo de delito y luego de investigación, lograron el pasado viernes cerca de las 12 de la noche la detención de Nazaret “N” en un el número 71 de la calle de Pedro Calderón de la Barca en la colonia Polanco en donde elementos de la FGJ CDMX le leyeron sus derechos para luego trasladarla al Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.
Metaxchange Capital, una empresa que se ostentaba como confiable habría desviado recursos por más de 2 mil millones de pesos, por los que comenzarán a responder los detenidos.
Cabe señalar que a través de sus redes, la Procuradora de Justicia capitalina, Bertha Alcalde dio a conocer la noticia de la detención de la presunta estafadora y afirmó que se dará continuidad al caso.
Como resultado de las investigaciones, aclaró la Fiscal Alcalde, otra persona ya se encuentra vinculada a proceso y en prisión preventiva, y una más enfrenta su proceso con medidas cautelares.