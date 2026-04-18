Mx - Murillo Karam es hospitalizado por derrame cerebral; su estado es delicado

El exprocurador Jesús Murillo Karam fue hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México tras sufrir un derrame cerebral, de acuerdo con reportes de medios nacionales, el exfuncionario permanece bajo observación médica especializada, con un estado que ha sido descrito como delicado o de pronóstico reservado.

Fuentes cercanas al caso señalan que el episodio se suma a un historial clínico complejo que incluye hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y padecimientos cardíacos. Este nuevo evento es considerado el más grave desde su detención en 2022.

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Prisión domiciliaria y proceso penal por Ayotzinapa

Murillo Karam se encontraba en prisión domiciliaria desde 2024, medida otorgada por razones de salud tras permanecer en reclusión preventiva. Está acusado por la Fiscalía General de la República de delitos graves vinculados al caso Ayotzinapa, entre ellos desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia.

El exprocurador fue una figura central en la construcción de la llamada “verdad histórica”, la versión oficial presentada en 2015 sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Esa narrativa fue posteriormente desacreditada por organismos internacionales y nuevas investigaciones del propio gobierno federal.

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Estado de salud reservado y el proceso judicial

El deterioro en la salud del exfuncionario abre un escenario complejo para el proceso judicial. Expertos señalan que, si su estado empeora, podrían revisarse nuevamente las medidas cautelares o incluso suspender temporalmente audiencias, dependiendo de dictámenes médicos oficiales.

El caso Ayotzinapa sigue siendo uno de los expedientes más sensibles en México por su impacto político y social. La situación actual de Murillo Karam añade un nuevo elemento de tensión entre la exigencia de justicia para las víctimas y los límites legales cuando un acusado enfrenta condiciones de salud críticas.