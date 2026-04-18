Hay partido en el Estadio Banorte y operativo de seguridad para el América vs Toluca

Operativo estadio seguro se lleva a cabo para brindar seguridad por el partido América vs Toluca a realizarse esta noche en el Estadio Banorte

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, desplegará tres mil 362 uniformados durante el Operativo estadio seguro, cuyo objetivo es resguardar la integridad física y patrimonial de los aficionados que asistan al partido del torneo de clausura entre los equipos América y Toluca, en el Estadio Banorte, ubicado en la alcaldía Coyoacán.

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Despliegue de seguridad en el estadio

Durante el enfrentamiento de futbol, que iniciará a las 21:00 horas de este sábado 18 de abril, un total de mil 562 policías de las Subsecretarías de Operación Policial y de Control de Tránsito estarán apoyados con 49 vehículos oficiales, cuatro motocicletas, cuatro grúas y una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM); asimismo, un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores realizará sobrevuelos de supervisión y prevención durante el encuentro.

También, mil 800 efectivos de la Policía Auxiliar (PA), apoyados por 16 vehículos oficiales, serán los encargados de vigilar las entradas, salidas, pasillos y zona de gradas, para que las acciones se realicen sin contratiempos en el coloso de Santa Úrsula.

Recomendaciones y control de vialidad

En tanto, el personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial mantendrá recorridos de seguridad en las inmediaciones del estadio con el fin de prevenir la reventa de entradas, con el apoyo de un dron de la Unidad Águila.

Por su parte, los oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizarán labores de vialidad en la zona para garantizar la movilidad de los automovilistas y las demás personas que transiten por las inmediaciones del inmueble deportivo.

Para la prevención del delito y de cualquier incidente que ponga en riesgo la integridad física del público que acuda a presenciar el partido, la SSC realiza las siguientes recomendaciones:

Usa ropa y calzado cómodo

Ubica las salidas o rutas de emergencia

Respeta las señalizaciones del lugar y al personal de seguridad

Evita llevar cinturón, mochila, objetos de vidrio y punzocortantes

Acuerda con tus amigos o familiares un punto de reunión

No subas a bardas, marquesinas, barandales o templetes

En caso de que haya condiciones de riesgo o inseguras, retírate del lugar

Si presencias o eres víctima de un delito, acude con la o el oficial más cercano

Evita aglomeraciones y desaloja el inmueble de forma ordenada

Verifica que cuentes con todas tus pertenencias

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De la misma manera, la SSC invitó a la ciudadanía a utilizar la aplicación “Mi Policía”, mediante la cual puede solicitar apoyo al oficial del cuadrante en el que se encuentre y comunicarse de inmediato al número asignado a la zona para recibir apoyo oportuno ante cualquier emergencia.

Para más información del evento, alternativas viales o solicitudes de auxilio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana pone a disposición de la ciudadanía las cuentas de redes sociales @SSC_CDMX, @OVIALCDMX y @UCS_GCDMX.

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