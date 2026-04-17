IV Cumbre en Defensa de la Democracia: La intensa agenda de Sheinbaum en España / picture alliance

La presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, iniciará este sábado 18 de abril una gira Sheinbaum España en Barcelona, España, donde participará en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

Camino a Barcelona representando a México en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. pic.twitter.com/x6zjHHt8B5 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 17, 2026

¿En qué evento participará en Barcelona?

Este encuentro internacional reunirá a diversos jefes de Estado para dialogar sobre el fortalecimiento de los sistemas democráticos a nivel global.

Sheinbaum Pardo mantendrá una agenda de reuniones bilaterales, pues tiene programados encuentros estratégicos con Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España; Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

¿Qué actividades contempla su agenda?

Como parte de su compromiso, la presidenta dedicará un espacio de su gira para sostener un encuentro con la comunidad mexicana que reside en España.

La actividad continuará el domingo 19 de abril, cuando Sheinbaum visite el Centro Nacional de Supercomputación, en donde realizará un recorrido por las instalaciones y encabezará una reunión de trabajo con académicos y funcionarios públicos para conocer los avances de este centro tecnológico.

COMUNICADO. “Participará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia”.https://t.co/y5klGz4vxV pic.twitter.com/4sPd82A0sn — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 17, 2026

¿Quiénes integran la comitiva?

Durante esta gira internacional, la presidenta estará acompañada por una comitiva de alto nivel integrada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

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