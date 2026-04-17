Permiso menstrual con goce de sueldo: Diputada de Morena propone esta iniciativa

Una nueva propuesta en México busca poner sobre la mesa una realidad que millones de mujeres viven cada mes, como los dolores menstruales que pueden llegar a ser incapacitantes.

Así que te contamos de qué va esta iniciativa y todo lo que se sabe hasta el momento sobre la propuesta del permiso menstrual con goce de sueldo.

¿Qué propone el permiso menstrual con goce de sueldo?

La iniciativa fue presentada por Kary Franco en el Congreso de Sinaloa. Ella menciona que busca que las mujeres puedan ausentarse de su trabajo sin perder su salario al menstruar, sobre todo cuando enfrentan a condiciones como:

Dismenorrea severa (dolor menstrual intenso)

Endometriosis

El objetivo es que este permiso sea reconocido legalmente, para evitar que las trabajadoras tengan que justificar su ausencia como enfermedad general o enfrentar descuentos en su sueldo.

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¿Por qué se plantea este permiso?

La propuesta parte de una idea clave, es decir, los dolores menstruales no siempre son leves. Muchas mujeres experimentan síntomas que pueden afectar seriamente su desempeño diario, como:

Dolor abdominal intenso

Cólicos incapacitantes

Náuseas o vómito

Fatiga extrema

Dolor de cabeza

Mareo

En casos más severos, estas molestias pueden impedir trabajar con normalidad, pero suelen ser minimizadas en entornos laborales. Por eso, la diputada resumió la iniciativa con una frase que ha generado conversación: “No es una excusa, es dignidad.”

Mx - Permiso menstrual con goce de sueldo, propone diputada de Morena / Aleksandr Zubkov Ampliar

¿Por qué es importante esta iniciativa para las personas menstruantes?

El permiso menstrual busca reconocer algo que históricamente ha sido ignorado por la sociedad patriarcal, ya que la salud menstrual necesita ser parte de los derechos laborales.

Además, abre la puerta a condiciones laborales más justas, mayor comprensión en los espacios de trabajo y reducción de estigmas sobre la menstruación.

También podría beneficiar especialmente a quienes viven con padecimientos crónicos como la endometriosis, que muchas veces no son visibles. La iniciativa plantea que las trabajadoras puedan acceder a un permiso con goce de sueldo cuando presenten síntomas severos, abriendo el debate sobre salud, trabajo y derechos laborales.

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La iniciativa que puede cambiar el mundo laboral para las mujeres

Más allá del permiso en sí, esta propuesta podría cambiar la forma en que se entiende la productividad laboral. En lugar de exigir rendimiento sin importar el estado físico, plantea adaptar el trabajo a la realidad del cuerpo humano, algo que ya ocurre con otros temas de salud.

El debate no solo es sobre faltar o no al trabajo, sino sobre reconocer que no todas las condiciones afectan igual a todas las personas.